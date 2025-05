Governo de Rondônia amplia repasses à saúde municipal e fortalece atendimento nos municípios

Os repasses estaduais também possibilitaram a contratação de serviços em hospitais filantrópicos e conveniados, acelerando o atendimento e desafogando as filas de espera.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, destacou que a ampliação dos recursos para os municípios é resultado da estratégia da gestão do Executivo para uma saúde mais eficiente, da busca ativa por parcerias e da otimização dos contratos com prestadores. “Esse aumento reflete o compromisso do governo com o cidadão. Investir nos municípios significa garantir que o atendimento chegue com mais agilidade e qualidade à ponta do sistema.”

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Golda Barros, Frank Nery, Pablo Belo

Secom - Governo de Rondônia