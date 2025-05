Ação conjunta entre secretarias leva palestras e diálogo às escolas para combater abuso e exploração sexual infantil

Com o lema “A proteção começa com a informação. Juntos, podemos combater o silêncio”, foi realizada atividades de mobilização na abertura oficial da Campanha 18 de Maio, visando conscientizar os alunos da rede estadual de ensino sobre a gravidade da violência sexual infantojuvenil, além de estimular o debate sobre formas de prevenção, identificação de sinais e canais de denúncia. Desenvolvida pelo governo de Rondônia, a ação envolve a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), e aconteceu na segunda-feira (12), na Escola Estadual de Ensino Médio Lydia Johnson de Macedo, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. Projeto leva informação e diálogo às escolas

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da iniciativa e reforçou o compromisso do Estado com a proteção integral da infância e da adolescência. “As ações integradas entre as secretarias de Saúde e Educação buscam ampliar a conscientização sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo um ambiente escolar que favoreça o diálogo, o acesso à informação e à proteção”.

Durante o evento, foram realizadas palestras educativas conduzidas por profissionais da saúde e da educação, com abordagem sensível e informativa. Os temas abordaram desde os tipos de violência sexual até o papel da escola, da família e da comunidade na criação de um ambiente seguro, acolhedor e protetivo.

DIÁLOGO

A coordenadora da Saúde do Adolescente, Talita Sá, ressalta a proposta do projeto, que visa levar informação e promover o diálogo como ferramenta de enfrentamento a possíveis situações de violência. “Ao promover palestras e diálogos nas escolas, o governo de Rondônia não apenas educa, mas também fortalece a rede de proteção. É fundamental abordar a temática diretamente com os próprios jovens, para que estejam conscientes de seus direitos e saibam identificar e denunciar situações de violência sexual”.

A proposta é enfrentar o silêncio que, muitas vezes, impede a identificação e a denúncia de casos de abuso e exploração entre crianças e adolescentes, partindo da iniciativa dos próprios jovens.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha destaca que, a informação e o diálogo são ferramentas fundamentais para prevenir e enfrentar situações de violência. “A proposta desta parceria como objetivo levar a campanha às unidades escolares e comunidades, por meio de ações articuladas entre as secretarias estaduais, fortalecendo a rede de proteção em todo o território rondoniense, com o intuito de combater a prática de violência contra crianças e adolescentes no estado”.

