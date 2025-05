Rondônia Cidadã desenvolvido pelo governo de RO aproxima serviços públicos da população no Cone Sul

Seas tem desenvolvido o programa Rondônia Cidadã em todas as regiões do estado

Foram realizados 1.850 atendimentos, garantindo o acesso da população a serviços essenciais Durante os dois dias de atividades, a população teve acesso gratuito a atendimentos em áreas como saúde, assistência social e cidadania. Entre os serviços disponibilizados estiveram: Saúde:consultas médicas, vacinação, exames laboratoriais, testes rápidos, coleta de preventivo e atendimentos com psicólogo e fisioterapeuta. Documentação:emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Trabalho Digital e certidões. Assistência Social:entrega de cestas básicas, pesagem do Bolsa Família, atualizações do Cadastro Único (CadÚnico) e orientações jurídicas. Outros serviços:corte de cabelo, manicure, exposição de artesanato, regularização de alvarás, parcelamento de contas públicas e um feirão de empregos com uma empresa do ramo de alimentos. A iniciativa também integrou o projeto municipal “Prefeitura Cuidando da Gente”, que visa aproximar a administração local das comunidades, promovendo o atendimento direto dos secretários municipais às demandas da população. Fonte

Texto: Rute Haverroth

Fotos: Karla Schmohl

Secom - Governo de Rondônia