Segunda edição do “Projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” é iniciada em Porto Velho

Asegunda edição do “Projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” foi iniciada nesta segunda-feira (12) em Porto Velho. A ação, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental Luís Soares de Cássia e atendeu 53 alunos do 5º ano, com idades entre 9 e 11 anos.

O projeto, idealizado pela Escola Pública de Trânsito (EPT), tem como objetivo inserir a educação para o trânsito na formação de crianças e adolescentes, promovendo a construção de uma sociedade mais consciente, segura e cidadã. A proposta inclui atividades práticas e conteúdos que dialogam com disciplinas como português, matemática, ciências e educação física, promovendo um aprendizado integrado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é importante, pois educar as crianças hoje é investir no futuro, para que os adultos sejam mais responsáveis no trânsito. “Educar é prevenir. Apoiar esse projeto é reafirmar nosso compromisso com uma Rondônia mais segura, onde o respeito e a responsabilidade começam na sala de aula e se expandem para toda a sociedade,” ressaltou.

AULA INAUGURAL

A ação tem encerramento previsto para 25 de agosto, durante a Semana Nacional de Trânsito

Durante a aula inaugural do “Projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito”, a analista em trânsito e pedagoga Glauce Souza de Abreu destacou que a iniciativa surgiu após publicação de dados preocupantes do anuário estatístico. Segundo o levantamento, em 2023, Rondônia registrou 2.800 crianças e adolescentes vítimas de sinistros de trânsito.

Durante o lançamento, os estudantes participaram de atividades práticas e lúdicas, desenvolvendo noções de respeito às leis, convivência harmônica nos espaços públicos e valorização da vida. A ação tem encerramento previsto para 25 de agosto, durante a Semana Nacional de Trânsito, com uma cerimônia de entrega das carteirinhas aos futuros agentes mirins.

Representando o diretor-geral do Detran, Sandro Rocha, o vice-diretor da EPT, Ruymar Pereira de Lima, destacou a importância da formação desde cedo. “Quando ensinamos nossas crianças sobre cidadania no trânsito, estamos plantando uma semente que vai dar frutos por toda a vida. A educação é a ferramenta mais poderosa para salvar vidas.”

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia