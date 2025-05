Fundo de Apoio à Universalização financia ligações de esgoto de 12 mil famílias de baixa renda

O Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento (Fausp) está aportando cerca de R$ 30 milhões na realização de ligações intradomicilares de esgoto de 12 mil famílias de baixa renda em 2025, para acelerar as conexões e apoiar o processo de universalização do saneamento no estado de São Paulo. A Sabesp fica encarregada da execução da rede e dos ramais de esgoto externo ao imóvel e a Arsesp fiscaliza a aplicação do recurso e prestação de contas das ligações realizadas.