“O controle interno na era da inovação e governança” marca início do 3º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo

Teve início na segunda-feira (12), no Teatro Guaporé, em Porto Velho, o 3º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo, com o tema “O controle interno na era da inovação e governança”. O evento, promovido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), reúne autoridades, especialistas, servidores públicos e convidados em uma programação rica em palestras e debates que reafirmam a importância do controle interno como instrumento de integridade, eficiência e inovação na gestão pública. O encontro segue nesta terça-feira (13), com novas palestras e debates, voltados ao desenvolvimento de soluções mais eficientes e transparentes para o serviço público estadual.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento dos mecanismos de controle é fundamental para assegurar a entrega de políticas públicas eficientes e responsáveis à sociedade.

Durante a cerimônia, o controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino, destacou a importância do evento para o aprimoramento das práticas de controle no setor público. “Este encontro é uma oportunidade estratégica para trocarmos experiências, consolidar conhecimentos e, principalmente, projetar o futuro do controle interno com base em inovação e boas práticas de governança.”