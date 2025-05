Cadastro de doadores de medula óssea é realizado durante ação do Maio Amarelo

Com objetivo de ampliar o acesso à informação e aos serviços de saúde, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) participou da ação com sua unidade móvel, realizando cadastros de doadores voluntários de medula óssea. Durante o atendimento, é feito a coleta de uma amostra de sangue de aproximadamente 5 ml para análise laboratorial de compatibilidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação promove saúde, cidadania e conscientização. “Eventos como esse reúnem esforços de diferentes áreas para chegar mais perto da população, garantindo informação e acesso ao cidadão”, salientou.

A hematologista da Fhemeron, Ana Carolina, explicou que o cadastro de medula é rápido, seguro e essencial. “Um simples gesto pode ser a esperança de vida para quem está na fila por um transplante. Quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores as chances de salvar vidas”, reforçou.

INCENTIVO À DOAÇÃO

De acordo com o presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, Reginaldo Girelli, a Fhemeron atua como ponto fixo e itinerante no incentivo à doação de medula óssea. A campanha “Maio Amarelo” tem sido uma oportunidade para fortalecer esse trabalho em espaços públicos e de grande circulação. “É uma forma de aliar educação no trânsito à solidariedade e cuidado com o próximo”, enfatizou.

Além da Fhemeron, participaram da ação equipes do Detran-RO, Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), instituições privadas e entidades da sociedade civil, com atividades voltadas para crianças, feira de automóveis, orientações sobre segurança no trânsito e serviços comunitários.

