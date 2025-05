Maio Amarelo enfatiza o Dia do Automóvel em mobilização no Espaço Alternativo

Como parte da programação do Movimento Maio Amarelo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou, no último sábado (10), a ação integrada em homenagem ao “Dia do Automóvel” – Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir o número de sinistros e mortes no trânsito. Com a mensagem “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a campanha propõe ao cidadão uma reflexão sobre suas ações no trânsito, sendo condutor ou pedestre.

A programação contemplou atividades de educação de trânsito adulto e infantil, feira do automóvel com a presença das concessionárias de veículos da capital, exposição de carros antigos, aulão de zumba e fit dance, recreação para crianças, apresentações culturais, atendimentos de saúde, sorteio de bicicletas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, é um incentivador de ações dessa natureza por entender que a conscientização das pessoas é fundamental para um trânsito mais seguro. “Nesse sentido, o governo promove a campanha em todo o estado com o intuito de fortalecer o engajamento da população para redução de sinistros e mortes no trânsito”.

Sorteio de bicicletas para os participantes das atividades do Detran

Como um dos objetivos do evento foi o de reunir todos os envolvidos no trânsito, os motociclistas foram representados pelo vice-presidente da Associação dos Motociclistas de Rondônia (Amoron), Marcos Magalhães que parabenizou a campanha do Detran e o Maio Amarelo por ser um mês dedicado a prevenção de acidentes, buscando sempre conscientizar e formar condutores mais conscientes para trafegar pelas vias.

Já a aposentada Suelene Silvério Diniz gostou de experimentar a simulação de óculos de embriaguez. “Sou motorista, mas apesar de não beber, foi bem interessante saber como se comporta nosso organismo sob efeito de álcool. Parabéns pela iniciativa”, afirmou.

A acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (Laccro),Ane Vitória de Almeida da Liga explicou que participaram do evento com atores maquiados numa simulação de acidentados com o objetivo de levar conscientização e mostrar a importância de cada um no trânsito. Eles também apresentaram técnicas de socorro de emergência por meio de bonecos realistas.

Segundo o diretor da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Fábio Duarte, as ações educativas do Detran-RO acontecem de forma rotineira durante todo ano e são intensificadas em maio em razão da campanha. “Todos os dias precisamos lembrar que a vida vale mais que alguns minutos no trânsito”, aconselha o diretor.

Todos os dias a Escola Pública de Trânsito mantém ações educativas nas empresas por meio de palestras, nas escolas com ações lúdicas, jogos, brincadeiras temáticas de trânsito e por meio de blitz educativas nas ruas da capital e todo o interior, levando material impresso e muita conversa aos condutores.

Estudantes de medicina orientam aos primeiros socorros

PROGRAMAÇÃO:

As ações educativas do Maio Amarelo continuam sendo intensificadas até o fim do mês. Confira a agenda:

Dia 12 (segunda-feira) – Projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito na Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Soares de Cássia.

Dia 13 – Amar&Laço – mobilização com os servidores do CPA

Dia 17 – Simulação do Resgate no Parque da Cidade em parceria com o SAMU.

Dia 25 – Dia D do Trânsito

Dias 26 a 31 – Presença na Rondônia Rural Show, com lançamento da CNH Social e encerramento do Maio Amarelo.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Geovani Berno

Secom - Governo de Rondônia