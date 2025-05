“Dia do Amar&Laço” tem atividades sobre segurança no trânsito no Palácio Rio Madeira, nesta terça-feira

Atividades do “Dia do Amar&Laço”, promovidas pelo Detran-RO, serão realizadas no Palácio Rio Madeira

O Palácio Rio Madeira, sede administrativa do governo de Rondônia, será palco de mais uma ação do Movimento Maio Amarelo, que busca conscientizar a sociedade para a redução de sinistros e mortes no trânsito. O “Dia do Amar&Laço”, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) acontece nesta terça-feira (13), a partir das 7h30.

A atividade, organizada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran), vai acolher e mobilizar os servidores na entrada de cada edifício do complexo, incentivando a participação na instalação montada na parte central, à frente da escadaria do edifício Pacaás Novos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância da reflexão sobre o comportamento de cada cidadão no trânsito, seja pedestre ou condutor. “Esses momentos são importantes para analisarmos nossa conduta no trânsito. As ações do Detran têm esse objetivo, promover reflexão sobre nossa contribuição para a segurança viária”.

PROGRAMAÇÃO DO AMAR&LAÇO

O “Dia do Amar&Laço” é promovido pelo Detran-RO

O vice-diretor da EPTran, Ruymar Pereira, convida os servidores do Detran e das secretarias a participarem da ação. “Pedimos também que todos, na medida do possível, vistam amarelo como forma de adesão à campanha”.

Na parte central do complexo, será apresentado o Túnel do Trânsito, instalação que, por meio de imagens, retrata a história do automóvel e do Movimento Maio Amarelo. Também estarão em exibição as motocicletas usadas nas operações de fiscalização do Detran-RO. Já na escadaria do Palácio Pacaás Novos, será montado um espaço decorado para produção de conteúdo audiovisual.

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a participação da sociedade é fundamental para a construção de uma consciência coletiva sobre boas práticas no trânsito. “Por isso, estamos intensificando ações em todos os municípios durante o mês, alcançando não apenas espaços públicos, mas também locais de grande circulação. Convidamos todos a participar”, concluiu.

MÊS DE MAIO E A COR AMARELA

Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, onde o mês se tornou referência mundial para balanço das ações.

A cor amarela simboliza atenção e advertência no trânsito. É um convite à reflexão, responsabilidade e respeito à vida, lembrando que pressa e imprudência têm consequências graves.

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Esio Mendes e Assessoria Detran

Secom - Governo de Rondônia