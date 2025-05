Hospital Regional de São Francisco do Guaporé passará por reforma e ampliação com investimento de R$ 3,1 milhões

AOrdem de Serviço (OS) que autoriza as obras de reforma e ampliação do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (HRSFG) foi assinada, na última quinta-feira (8), pelo governo de Rondônia. Com prazo de conclusão de 430 dias e um investimento de R$ 3,15 milhões, o projeto visa modernizar a infraestrutura da unidade e melhorar o atendimento à população da região do Vale do Guaporé, além de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

O Hospital Regional de São Francisco do Guaporé é referência na região e realiza uma média de 1.720 atendimentos por mês, sendo 1.510 atendimentos no pronto-socorro e 200 ambulatoriais. Com as melhorias previstas, a expectativa é aumentar a resolutividade da unidade e garantir um suporte mais adequado nas áreas de atendimento de urgência e ambulatorial.

NoHRSFGsão ofertadas especialidades como cardiologia, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, e ortopedia

A unidade hospitalar atualmente oferece especialidades como cardiologia, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, com destaque para a ortopedia, que concentra a maioria dos atendimentos. Foi realizada recentemente a reforma dos quartos dos 29 leitos de internação e do centro cirúrgico, e está sendo finalizada a adequação da sala de raio-x, como parte de uma frente de reforma e pintura, a qual já está concluída. A segunda frente, voltada para a ampliação da estrutura, terá início em breve.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância do investimento como parte de uma estratégia de fortalecimento da rede estadual de saúde. “Esta ação no Hospital Regional de São Francisco do Guaporé representa um avanço para garantir atendimento digno e eficiente à população. Nossa gestão segue comprometida com a melhoria da estrutura hospitalar em todas as regiões do estado, levando saúde para perto de quem mais precisa.”

Como parte do projeto de ampliação, será construído um novo bloco no Hospital, destinado ao pronto-socorro e aos ambulatórios em geral. De acordo com a diretora-geral do HRSFG, Jessica Tezori, a ampliação contará com sala de curativo, três consultórios (atualmente são dois), sala para imobilização ortopédica, sala de emergência, área de observação e duas salas de espera, uma com capacidade para 15 pacientes próxima à emergência e outra com 16 lugares na recepção principal. “As mudanças estruturais fornecerão dignidade aos atendimentos dos servidores e ao acolhimento dos pacientes, podendo organizar os fluxos de forma mais segura e humanizada, além de oferecer melhores condições de trabalho para as equipes que atuam na linha de frente”, ressaltou.

O projeto também prevê nova recepção, sala de inalação, três postos de enfermagem, cinco banheiros e um local específico para o desembarque de pacientes transportados por ambulância, garantindo mais agilidade e segurança no acolhimento de casos de urgência.

Segundo o diretor-adjunto do HRSFG, Jobson Marquetti, com a ampliação, haverá diferenciação e segregação dos atendimentos, com a criação de uma sala vermelha para casos críticos e uma sala amarela para pacientes com quadros mais brandos. Também será implantada uma sala específica para classificação de risco, que atualmente não existe na estrutura. “Toda a equipe, incluindo médicos e profissionais da área multiprofissional, está ansiosa pelo início da obra, que representa uma mudança muito aguardada para melhorar o fluxo de atendimentos e tornar a estadia dos pacientes mais confortável.”

O secretário de Saúde, Jefferson Rocha, enfatizou que a iniciativa faz parte do esforço contínuo do governo de Rondônia para oferecer uma saúde mais humanizada, acessível e estruturada. “Estamos investindo em obras que fazem a diferença no dia a dia da população. Com a reforma e ampliação, o Hospital de São Francisco do Guaporé estará mais preparado para atender com qualidade e dignidade.”

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Jobson Marquetti

Secom - Governo de Rondônia