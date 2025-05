Fortes, corajosas e dedicadas, as mamães rondonienses ajudam a construir um estado mais feliz

Neste Dia das Mães, o governo de Rondônia parabeniza todas as mães que trazem vida ao mundo e dedicam-se com amor para construção de um futuro mais feliz para os seus e todos à sua volta. Elas são símbolo de força, coragem, acolhimento, bondade, trabalho e muita doação.

Celebramos e reconhecemos o empenho das mamães servidoras, que nas mais diversas funções no governo de Rondônia apoiam, e dão vida às políticas públicas que beneficiam a população, contribuindo para que o estado seja mais desenvolvido e que haja mais qualidade de vida. Estendemos a nossa homenagem a todas as mamães rondonienses que se dedicam dentro e fora dos seus lares, e em suas batalhas diárias superam desafios e nos inspiram.

A essas mulheres, o governo de Rondônia tem buscado, cada vez mais, formas de estar presente no dia a dia e apoiar seus sonhos. Desde a gestação e chegada do bebê com o programaMamãe Cheguei aoProampe Delas, voltado a dar apoio financeiro para as que querem empreender e oferecer bem-estar às suas famílias; entre tantas outras ações para trazer mais dignidade e valorização.

Desejamos que todas sejam abençoadas por Deus e recompensadas pela missão que realizam com tanto carinho e amor. Um feliz Dia das Mães!

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do Estado de Rondônia

