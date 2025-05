Educação para o trânsito e serviços de veículos e habilitação de condutores são ofertados à população do Baixo Madeira, em Porto Velho

Com atendimentos voltados à educação para o trânsito, regularização de documentos de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) participou da 9ª edição do projeto MP Itinerante, organizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). A iniciativa ocorreu no período de 6 a 9 de maio, nos distritos de São Carlos, Nazaré e Calama, na região do Baixo Madeira, em Porto Velho. O projeto tem como objetivo garantir o acesso à cidadania para comunidades isoladas, com dificuldades de locomoção e pouco acesso aos centros urbanos. Durante os cinco dias, a população pode contar com serviços de saúde, assistência jurídica, emissão de documentos, orientação social, denúncias nas áreas da infância, educação e segurança pública, oferecidos por entidades públicas e privadas, parceiras da ação.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que iniciativas como essa refletem o verdadeiro papel do estado: chegar onde o povo está. “Ações que levam cidadania, dignidade e serviços públicos, promovendo transformação e inclusão a quem mais precisa, e certamente têm o apoio do governo do estado”.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

A Escola Pública de Trânsito (EPTran) ofertou atividades lúdicas para crianças e adultos, com jogos de trânsito, desenhos temáticos, atividades artísticas e sorteios de bicicletas e capacetes, promovendo a conscientização desde a infância. Crianças participaram de atividades lúdicas com orientações para segurança no trânsito

No distrito de São Carlos, a aluna Emanuele Sophia Silva Rodrigues, de 7 anos, foi a ganhadora de uma bicicleta e um capacete. Em Nazaré, quem comemorou foi Ícaro Lorenzo Menezes Santiago, de 9 anos, que recebeu os prêmios das mãos da equipe da EPTran e do procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destaca que a participação da Autarquia no MP Itinerante é extremamente valiosa para o Departamento. “Queremos que a população tenha acesso aos nossos serviços com facilidade e agilidade, principalmente no que diz respeito à educação para o trânsito, que oferece orientações sobre como podemos tornar o trânsito um ambiente seguro para todos”.

OUTROS SERVIÇOS

Além das atividades educativas de trânsito, servidores do Detran-RO orientaram moradores sobre a regularização da CNH, documentação de veículos, multas, licenciamento e Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), oferecendo suporte técnico e atendimento personalizado.

O diretor da EPTran, Fábio Duarte, evidenciou acerca da ação que, “a presença do Detran nestas ações reforça nosso compromisso com a descentralização dos serviços e a educação no trânsito. É fundamental que o cidadão, independentemente de onde viva, tenha acesso às informações e aos serviços de forma clara e acessível.” A 9ª edição do MP Itinerante encerrou na sexta-feira (9), deixando um legado de serviços, acolhimento e cidadania para centenas de famílias ribeirinhas do Baixo Madeira.

