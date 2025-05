Ouvidores de Rondônia participam de encontro sobre educação financeira na Escola de Governo

AOuvidoria-Geral do Estado de Rondônia (OGE-RO), em parceria com a Escola de Governo, promoveu o primeiro Encontro de Ouvidores com o tema “A Ouvidoria e Você”, na terça-feira (7), em Porto Velho. A iniciativa teve como objetivo reunir ouvidores de todo o estado para discutir temas relacionados à educação financeira e ao fortalecimento da atuação institucional das ouvidorias. Durante o evento, os participantes receberam orientações sobre gestão financeira pessoal, com ênfase em práticas sustentáveis de controle de gastos, planejamento e investimentos de médio e longo prazo. A abordagem visou estimular a reflexão sobre a importância da saúde financeira do servidor, como fator que influencia diretamente a qualidade do serviço prestado à população.

A ouvidora-geral adjunta do Estado, Etelvina da Costa Rocha, ressaltou ser fundamental que haja compreensão e aprofundamento dos temas que impactam diretamente o cidadão. “A palestra sobre educação financeira, por exemplo, não apenas trouxe conhecimento, mas também nos fez refletir sobre como orientar melhor os ouvidores no uso consciente dos recursos.” E ainda evidenciou a importância de entender o funcionamento e o papel estratégico da plataforma Fala.BR. “Trata-se muito mais do que um canal de registro; é uma verdadeira ponte entre o cidadão e a gestão pública. Ao dominar essas ferramentas e temas, conseguimos oferecer um serviço mais eficaz, mais empático e com maior poder de transformação.”

METODOLOGIA DSOP

O educador financeiro e palestrante Enoque do Carmo aplicou o método “Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar (DSOP)”, uma metodologia de educação financeira amplamente reconhecida no Brasil. Em sua fala, pontuou que o crédito mal utilizado pode comprometer o patrimônio, impedindo a realização de investimentos voltados para o futuro, especialmente quando a pessoa estiver em uma idade mais avançada, período em que deveria estar desfrutando de todo o tempo de serviço prestado. “Constantemente, estou alertando para os riscos do uso excessivo e desorganizado do crédito. O chamado ‘sistema de proteção de crédito (SPC)’, promovido como ferramenta de segurança, atua como um mecanismo de proteção contra a própria falta de educação financeira do consumidor, que quando precisa adquirir um produto ou serviço precisará tirar o nome negativado por dívidas no sistema SPC”, enfatizou.

O palestrante relatou o caso de um cliente que é empresário e acumulou empréstimos sucessivos sem avaliar o impacto dos juros. Ao perceber que os financiamentos estavam comprometendo suas fontes de renda, precisou recorrer a cartas de crédito para tentar equilibrar as contas. Segundo Enoque, “empréstimo só deve ser considerado quando há perspectiva clara de retorno superior ao custo dos juros. Usar crédito para quitar contas, sem planejamento, tende a agravar a situação. A educação financeira, infelizmente, só é buscada por muitos quando a crise já está instalada”, alertou.

GESTÃO FINANCEIRA E EFICIÊNCIA

O ouvidor-geral do Estado de Rondônia, Erasmo Meireles e Sá, agradeceu a presença de todos no evento, e ressaltou: “É com grande satisfação que agradecemos a presença de todos neste importante palestra com o professor Enoque do Carmo, que hoje nos proporcionou uma verdadeira aula sobre educação financeira no contexto das ouvidorias. Sua abordagem clara, prática e atual nos mostrou como a gestão financeira eficiente pode, e deve, fazer parte do cotidiano das ouvidorias. Em um mundo onde os recursos são cada vez mais escassos, entender como otimizá-los com responsabilidade e planejamento é fundamental para fortalecermos a transparência, a eficiência e o compromisso com a sociedade”, finalizou.

Fonte

Texto: Léia Castro

Fotos: Léia Castro

Secom - Governo de Rondônia