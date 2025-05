Mãe participa do programa “Vencer” do governo de RO e emociona filha pela determinação em realizar sonhos

Rosilene Miranda, 52 anos, emocionou a filha pela conquista do certificado do curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial

O governo de Rondônia realizou, em Porto Velho, mais uma etapa de entrega de kits profissionais aos capacitados pelo programa Vencer , desenvolvido pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), na quinta-feira (8). Desta vez, foram contempladas 74 pessoas. Entre elas, Rosilene Miranda, 52 anos, que emocionou a filha pela conquista do certificado do curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial. Determinação da mãe em aproveitar sonhos inspira Taís

A profissão ainda é pouco comum entre as mulheres, mas, como destacou a secretária da Seas, Luana Rocha: “Curso não tem sexo, são oportunidades para todos que querem transformar suas vidas’’. Também é nisso que Rosilene acredita. ‘‘As pessoas se surpreendem que uma mulher possa atuar nessa área, quando eles questionam, eu mostro como faço. Eu mexo em tudo, monto e desmonto. OVencerdá oportunidade para pessoas como eu ter a chance de trabalhar. Já estou na expectativa de abrir curso para eletricista, e me tornar uma profissional mais completa’’, ressaltou.

A filha de Rosilene, Taís Miranda, 25 anos, destacou a admiração pela determinação da mãe em aproveitar as oportunidades. ‘‘A minha mãe é meu orgulho, me inspiro muito nela pelo seu caráter, e pelo esforço que ela tem para tudo. Ela em ensina que tudo que a gente inicia tem que terminar, cumprir a meta a que se propôs. Desde criança sempre vejo ela trabalhando muito. Ela tinha o sonho de ser advogada, e eu peguei esse sonho dela para mim, estou no 6º período de Direito, quando pegar o canudo vou dedicar a ela’’, afirmou.

FAMÍLIAS

A secretaria Luana Rocha explica que o programaVencerfoi pensado com carinho pela Seas para dar todas as condições para as famílias serem mais prósperas. ‘‘Pensamos em todos os detalhes, fomos em busca de parcerias para uma formação de qualidade, disponibilizamos auxílio no valor de R$ 200 por mês durante um ano, e fechamos com chave de ouro com a entrega de kits profissionais para que as pessoas possam ter uma vida digna em seus lares.”

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, pontuou que o programa Vencer contribui para a felicidade das famílias rondonienses. ‘‘São mães, pais, filhos, famílias sendo transformadas pela oportunidade de se qualificarem e se tornarem profissionais diferenciados e até empreendedores. O governo do estado seguirá investindo em um futuro melhor para a população’’, garantiu.

Luana Rocha anunciou que uma nova temporada de inscrições para cursos gratuitos do programaVencerdeve ser divulgada no final deste mês. A divulgação será feita no Portal do Governo de Rondônia ( https://rondonia.ro.gov.br ).

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia