Mães conciliam rotina materna com capacitação profissional

Mães encontram no ensino profissionalizante motivação para ingressar no mercado de trabalho

Mães de diversas faixas etárias estão conciliando a rotina materna com a profissionalização. Essa nova realidade, vivenciada em lares de Rondônia, surgiu nos últimos anos com a democratização do ensino profissionalizante no estado. Nas salas de aula do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), muitas mulheres se qualificam profissionalmente motivadas pelos próprios filhos.

Giovana Carvalho, 26 anos, tem uma jornada tripla: faz o Curso Técnico em Administração, trabalha como fiscal de caixa em um supermercado e cuida das duas filhas, uma de 9 e a outra de 2 anos. A moradora do Bairro Planalto, na Capital, matriculou as crianças no turno da manhã, mesmo período em que também estuda.

Sobre os desafios de exercer o papel de mãe, estudante e profissional, a futura técnica em administração comprova que já aprendeu os princípios da função que planeja desempenhar. “Ser mãe é desafiador. Tenho que administrar cada segundo da minha vida para estudar e dar atenção às meninas, além de trabalhar. Tudo isso se torna grandioso no meu futuro e principalmente no delas”, reconhece.

Estudar no mesmo horário dos filhos é alternativa para manter a frequência nas aulas

VOLTA ÀS AULAS

Maria das Graças Ribeiro Seixas, 53 anos, não teve a mesma oportunidade de estudar simultaneamente com os dois filhos, que hoje estão com 18 e 30 anos. Priorizou a educação dos filhos e agora se dedica à própria carreira. Deixou de estudar há 23 anos, quando concluiu o ensino médio. De volta ao banco escolar, tem um propósito: “Sou servidora pública, trabalho como auxiliar de secretaria, estou cursando Técnico em Administração e futuramente vou me matricular no Curso Técnico em Secretaria Escolar, porque quero estar sempre com o meu currículo atualizado”, declarou a moradora do Bairro Nacional, em Porto Velho.

NOVAS OPORTUNIDADES

É também do Curso Técnico em Administração outro exemplo de aluna que se divide em três funções: estudante, mãe e garçonete. Cristiane Oliveira Assunção, 26 anos, que tem uma filha de 3 anos, enumera alguns motivos para se buscar conhecimento em gestão. “Optei pela área de Administração por causa das oportunidades, principalmente concursos. Além disso, o curso será de grande proveito quando, no futuro, eu abrir meu próprio negócio”, argumenta a moradora do Bairro Nova Porto Velho, ressaltando que o apoio do esposo é fundamental para que ela consiga equilibrar as responsabilidades e alcançar os seus sonhos.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que a qualificação da mão de obra é uma prioridade da gestão estadual por trazer benefício às famílias rondonienses. “A mãe que busca construir uma carreira de sucesso tem ainda mais motivação para investir na boa criação dos filhos, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do estado.”

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destaca que graças à capacitação, muitas mães conquistam novos espaços no mercado de trabalho. “A educação profissional contempla cada vez mais mulheres que sonham em ser protagonistas da sua própria história, inclusive se destacando no empreendedorismo feminino e aumentando o orçamento familiar.”

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia