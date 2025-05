Mães servidoras são homenageadas com feira empreendedora, música ao vivo e serviços de beleza

Alegria, acolhimento e reconhecimento marcaram a ação especial promovida pelo governo de Rondônia, na sexta-feira (9), no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A iniciativa, realizada por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), reuniu mães servidoras de diferentes secretarias para um momento de celebração e valorização. A programação contou com a “Feira da Mãe Empreendedora”, sorteio de brindes, homenagens, música ao vivo e serviços de beleza, transformando o ambiente institucional em um espaço de cuidado e troca de experiências. A programação contou com a “Feira da Mãe Empreendedora”

A titular da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, também esteve presente no evento e reforçou o comprometimento do estado com iniciativas que reconhecem o papel das mães na construção de uma sociedade mais justa e humana.

Entre as participantes da Feira, a policial militar Luciene da Silva Noberto comemorou o sucesso nas vendas de produtos de beleza. “Superou minhas expectativas. Vendi bastante e espero participar mais vezes. Essa valorização é muito importante para nós, mães empreendedoras”, afirmou.

O superintendente da Segep, Silvio Luiz Rodrigues, destacou que ações como essa fortalecem o vínculo entre servidoras e gestão pública, além de estimular o empreendedorismo feminino.

Fonte

Texto: Larissa Malta

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia