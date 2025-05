Com gestão de TI e capacitação, Polícia Civil reconhece atuação da Setic com medalha de mérito

Com foco na modernização da segurança pública, a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) auxiliou a Polícia Civil do Estado de Rondônia a avançar no uso da tecnologia para melhorar a gestão de TI da instituição, com painéis de dados em tempo real e capacitação de servidores para operar os novos sistemas.



O Projeto de Gestão da Polícia Civil, desenvolvido em parceria com a Setic, é uma ferramenta que facilita a identificação de dificuldades operacionais, gerenciamento de equipes e controle de redes e equipamentos em delegacias de todo o estado. A iniciativa amplia as possibilidades de atuação da Polícia Civil, oferecendo ferramentas que permitem decisões mais assertivas e ágeis, a partir da adoção de painéis interativos em tempo real, para o monitoramento de métricas estratégicas de tecnologia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel da tecnologia na modernização dos serviços públicos. “Investir em tecnologia é investir em segurança, eficiência e cidadania. A parceria entre a Setic e a Polícia Civil é um exemplo de como a inovação pode fortalecer a gestão pública e tornar o atendimento ao cidadão mais ágil e resolutivo.”

AÇÃO INTEGRADA E CAPACITAÇÃO

O gerente de Serviços e TI da Setic, Gener Alves, destacou o processo de construção conjunta com a Polícia Civil e os resultados práticos da parceria. “Durante a visita à Setic, apresentamos soluções que se encaixaram exatamente nas necessidades da Polícia Civil. Apresentamos soluções que foram customizadas à realidade da instituição e construímos o projeto, organizamos o catálogo de serviços, implantamos automações e realizamos a capacitação dos servidores. Com isso, foi possível padronizar e integrar os atendimentos em todas as delegacias, inclusive no interior, promovendo mais eficiência, controle e planejamento nas operações.”

Além do avanço tecnológico, a parceria também contempla ações de capacitação. Servidores da Capital participaram de treinamentos promovidos pela Setic voltados ao uso das novas ferramentas e às boas práticas de gerenciamento de TI. A partir desse processo, a própria equipe de TI da Polícia Civil passou a replicar os conhecimentos nos demais municípios, promovendo a padronização e a unificação da gestão tecnológica nas delegacias do estado.



EFICIÊNCIA PARA O CIDADÃO

Com processos otimizados, atendimento mais ágil e sistemas integrados, a população é diretamente beneficiada. O cidadão que procura uma delegacia, seja para registrar uma ocorrência, acompanhar um processo ou solicitar atendimento, encontra um serviço mais rápido, organizado e resolutivo. A tecnologia se torna, assim, uma aliada da Segurança Pública e da qualidade no atendimento.



RECONHECIMENTO

Como resultado do apoio técnico e estratégico oferecido à Polícia Civil, a Setic recebeu a mais alta honraria concedida pela instituição, a Medalha de Mérito Delegado Mauro dos Santos, em solenidade no Teatro Palácio das Artes, no dia 25 de abril. A condecoração reconhece a contribuição significativa da equipe para o fortalecimento da gestão de TI e melhoria dos serviços prestados à população.

O superintendente da Setic, Delner Freire, destacou a importância da tecnologia para melhorar a oferta dos serviços. “Receber essa homenagem da Polícia Civil é motivo de grande orgulho para toda a nossa equipe. Mais do que um reconhecimento, é a confirmação de que a tecnologia pode e deve ser uma aliada da gestão pública.”, falou.

Fonte

Texto: Assessoria Setic

Fotos: Policia Civil

Secom - Governo de Rondônia