Projeto “Estudante Auditor” expande atuação para escolas de cinco municípios de Rondônia

Com o objetivo de promover cidadania e responsabilidade social, o governo de Rondônia lança a segunda edição do projetoEstudante Auditor, ampliando sua abrangência para incluir escolas de mais cinco municípios do estado: Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A iniciativa, da Controladoria-Geral do Estado (CGE-RO), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), será oficialmente apresentada durante o 3º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo, nos dias 12 e 13 de maio, no Teatro Guaporé, em Porto Velho.

O projeto, que teve sua primeira edição em 2024 com a participação de quatro escolas da Capital, agora se estende a unidades da Rede Estadual de Ensino de demais municípios, visando envolver um número maior de alunos e comunidades escolares. A proposta é estimular práticas relacionadas à transparência pública, controle social, voluntariado e melhoria do ambiente escolar, por meio de uma competição gamificada que incentiva o protagonismo juvenil.

A metodologia doEstudante Auditoré dividida em cinco fases:

“Observar”, onde os alunos realizam pesquisas sobre questões sociais;

“Explorar”, que aborda um problema identificado;

“Agir”, destinada à formação na realização de auditorias de responsabilidade social nas escolas;

“Avaliar”, relacionada à avaliação da aprendizagem e realização de feedback; e

“Modificar”, que envolve o desenvolvimento de projetos inovadores para aumentar a responsabilidade social na escola auditada.

O controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino, ressaltou que o projeto representa um avanço importante na modernização do serviço público. “Estamos construindo uma rede sólida de controle interno, baseada na inovação e responsabilidade com os recursos públicos. O evento reforça nosso compromisso com a transparência, a integridade e a melhoria contínua da gestão pública”, destacou.

A secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, destacou a importância da iniciativa para a formação crítica dos estudantes. “O projetoEstudante Auditorproporcionou aos jovens uma experiência única de aprendizado sobre gestão pública e responsabilidade cívica. Além disso, incentivou o protagonismo estudantil, contribuindo para um ambiente escolar mais transparente, ético e participativo”, enfatizou.

Com a expansão para todo o estado, o projeto busca consolidar-se como uma ferramenta eficaz na promoção da cidadania e no fortalecimento da cultura de controle social entre os jovens rondonienses. A expectativa é que a iniciativa contribua significativamente para a melhoria das condições escolares e para o desenvolvimento de uma geração mais consciente e engajada com os princípios da ética e da responsabilidade pública.

Fonte

Texto: Richard Neves

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia