Rondônia se destaca no cenário internacional com aumento de turistas estrangeiros

Impulsionado pelas ações estratégicas do governo do estado, Rondônia vem conquistando cada vez mais espaço no cenário do turismo nacional e internacional. Dados da Polícia Federal, do Ministério do Turismo e Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) apontam que o número de turistas estrangeiros aumentou significativamente em 2024. Esse avanço é resultado direto dos investimentos realizados pelo governo de Rondônia, que tem promovido a participação do estado em feiras e eventos turísticos no Brasil e no exterior.

Por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), ações voltadas à melhoria da infraestrutura, ao marketing turístico, incentivo às atividades do setor e ao fortalecimento dos produtos regionais também têm contribuído para ampliar a visibilidade de Rondônia como destino de referência na Região Norte.

No Meeting Brasil Europa, Rondônia se consolidou na vitrine mundial do turismo

Um dos destaques mais recentes foi a participação de Rondônia no Meeting Brasil Europa, realizado em março de 2025. O evento internacional reuniu operadoras de turismo e agentes de viagens europeus, consolidando Rondônia na vitrine mundial do turismo, com foco especial no ecoturismo, turismo de pesca esportiva e de aventura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o turismo é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do estado. “O turismo fomenta a economia, gera emprego e renda, além de movimentar os setores de comércio e serviços. Com isso, podemos realizar investimentos importantes para o crescimento e desenvolvimento de Rondônia”, enfatizou.

VISITANTES ESTRANGEIROS

Entre os principais países de origem dos visitantes que chegaram ao estado por via aérea estão Portugal, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e França, tendo como principais portões de entrada os aeroportos de São Paulo (55,2%), Brasília (34,2%), Belo Horizonte (3,1%), Manaus (1,8%) e Cuiabá (1,4%).

Conforme os dados oficiais, Rondônia registrou 4.610 entradas de turistas internacionais em 2024, número que representa um crescimento de 18,7% em relação ao ano anterior, quando o estado recebeu 3.882 visitantes. O levantamento considera ainda turistas que ingressaram por outros estados e incluíram Rondônia em seus roteiros de viagem.

DESTINO ATRATIVO E COMPETITIVO

O superintendente de Turismo, Gilvan Pereira, ressaltou a importância da atuação integrada e estratégica do governo na promoção do setor. “Estamos trabalhando para posicionar Rondônia como um destino atrativo e competitivo. Nossas riquezas naturais, nossa cultura e hospitalidade são diferenciais que encantam os visitantes.”

Fonte

Texto: Rute Haverroth

Fotos: Gisele Machado

Secom - Governo de Rondônia