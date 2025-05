Com o programa “Mamãe Cheguei”, governo de RO acolhe mulheres vulneráveis no momento mais sublime de suas vidas

Grávida do 5º filho, Cristina é uma das mais de 19 mil contempladas com o kit enxoval entregue pelo governo em todo o estado

Na fase mais sublime e sensível da mulher que se aproxima da maternidade, o governo de Rondônia está presente, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), com o programaMamãe Cheguei, criado com o objetivo de promover o fortalecimento do vínculo entre a gestante e o bebê com o incentivo à realização do pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando à redução da mortalidade materno infantil, bem como acompanhamento com a equipe de referência dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Ainda como política pública de assistência social, com base nesse programa destinado a mulheres grávidas em situação vulnerável, também é concedido um dos benefícios eventuais que vêm fazendo a diferença na vida de muitas mamães, que é o kit enxoval contendo itens necessários para o bebê.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, mais importante que o kit é a proteção que o programa garante com o incentivo ao pré-natal e o acolhimento da Seas, por meio dos Cras, onde elas são orientadas sobre os cuidados com a primeira infância, a partir da gestação. “A gravidez é um momento marcante e importante na vida da mulher, e para as que estão em situação vulnerável economicamente acaba se tornando também motivo de preocupação. E é para garantir tranquilidade e bem-estar que oMamãe Chegueifoi criado, ofertando o kit enxoval e orientações necessárias para que a chegada do bebê ocorra de forma mais confortável para ele, a mãe e toda a família que o recepciona”, disse o governador, parabenizando a todas a mães de Rondônia pelo dia especial dedicado a elas.

A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou que mais do que atender a uma necessidade material, oMamãe Chegueitem sua importância também pelo acolhimento às mulheres na fase que muitas vezes não foi planejada, mas que se torna especial por se tratar de uma vida gerada dentro de cada uma. “A geração de um novo ser é um momento delicado, que exige cuidados físicos, mentais, espirituais, enfim, que necessita de uma rede de proteção que envolve não apenas a família, mas também o poder público, quando a futura mãezinha não tem as condições financeiras adequadas para receber este novo ser. Com oMamãe Cheguei,o governo do estado tenta suprir esta carência, com a distribuição dos kits e orientações necessárias dadas pelos médicos e equipes de referência”, pontuou.

Kit enxoval contém itens necessários para uso do bebê até 1 ano de idade

Entre as beneficiárias está Cristina Onofre, 37 anos, que em 16 de abril recebeu o kit para sua segunda menina, de um total de cinco filhos. “Sou autônoma e tive que parar de trabalhar com quatro meses porque minha gravidez é de risco, por isso receber o kit é muito importante, porque terei que comprar apenas alguns complementos”, afirmou durante o evento de entrega.

No mesmo dia, Iranir Batista, 32 anos, recebeu o kit carregando nos braços o quarto filho Isaque Gabriel, com seis dias de nascido. Ela disse que já havia recebido um kit na terceira gravidez, e considera o programa muito importante para as mães porque evita muitos gastos. “O kit tem tudo que o recém-nascido precisa, e tem roupas que ainda podem ser usadas com mais de 1 ano”, destacou.

Desde a primeira entrega realizada em 2021, o programa criado pela Lei n° 4.700, de 12 de dezembro de 2019 e regulamentação pelo Decreto Estadual n° 24.640, de 30 de dezembro do mesmo ano, já contemplou 19.745 mulheres com a entrega do kit, reduzindo, dessa forma, gastos na fase em que elas e os filhos necessitam de maior proteção.

Além doMamãe Cheguei, as mães inscritas no Cadastro Único em Rondônia também podem contar com programas como oCrescendo Bem, que já forneceu auxílio mensal de R$ 100 a 6.669 famílias com crianças de 0 a 6 anos atendidas pelo programa federal Criança Feliz; oPrato Fácil, com alimentação saudável e nutritiva ao custo de R$ 2 em restaurantes credenciados; oVencer, com a oferta de cursos profissionalizantes para pessoas a partir dos 16 anos, entre outras ações ou programas socioassistenciais da Seas.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Daiane Mendonça e Veronilda Lima

Secom - Governo de Rondônia