VENCER: População recebe kits profissionais do governo de RO e apoio para transformação de vida

Na camisa, o alvo: Vencer. Na mente a determinação: é possível ter uma vida diferente. E no coração um único e poderoso sentimento: gratidão. Foi assim que 74 alunos do programaVencer,do governo de Rondônia, participaram de mais uma etapa de entrega de kits profissionais modernos e completos, A cerimônia foi realizada na noite de quinta-feira (8), no Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, em Porto Velho. Mateus Silva, 17 anos, passou a sonhar com um futuro diferente

O estudante, Mateus Silva, 17 anos, foi beneficiado nesta segunda etapa de entrega de kits profissionais em Porto Velho, e que também já aconteceu em diversos municípios do estado. Já tendo feito o curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, o estudante até tinha dado um tempo dos estudos, mas ao participar doVencervoltou para a escola e sonha com um futuro de sucesso. “Ao participar do programa os meus pensamentos mudaram, voltei para a escola, quero ser um bom profissional e realizar meus sonhos”, afirmou.

Gean David Domingues, 39 anos, que fez o curso de Instalação de Ar Condicionado estava desempregado, e agora planeja com os amigos da turma abrirem o próprio negócio. “O programaVencerdeu uma nova chance para minha vida, a expectativa é ter um negócio para o sustento”, considerou. OVencertambém ajudou a realizar o sonho de Ednaldo Cristovão Mercado, 36 anos, técnico em celular e motoboy, e que fez o curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial. ‘‘Queria muito trabalhar nessa área e agora me sinto um profissional mais completo. Estou seguro para montar meu próprio negócio’’, afirmou.

Luna Souza,25 anos, terá a chance de ter renda extra

Para Antônio Fernando Costa, 56 anos, aluno do curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Luna Lauana Souza, 25 anos, e Maria Maia, 27 anos, do curso de Instalação de Ar Condicionado Tipo Split; e Victor Henrique Souza Câmara, 29 anos, do curso de Marceneiro de Móveis sob Medidas, oVencerfoi a oportunidade certa para o aperfeiçoamento profissional.

‘‘Tenho vários cursos, e este será um diferencial, adquiri muito conhecimento. Com esse kit irei agregar mais uma profissão e renda’’, afirmou Antônio Fernando. ‘‘Aprendi muitas coisas, foi tanto teórico quanto prático, estou muito satisfeita e agora com esse kit de nível profissional posso ter uma renda extra, disse Luna. ‘‘O Vencer me deu um conhecimento vasto, já apliquei na minha residência e dos meus familiares, tive lucro, e quero seguir me aperfeiçoando e empreender’’, destacou Maria. ‘‘A minha família tem um negócio na área de marcenaria, e eu queria muito me aperfeiçoar, nunca achava esse curso no estado, e o custo fora era de uns R$ 4 mil a R$ 5 mil. com o Vencer aprendi muitas coisas que não sabia e gratuitamente’’, garantiu Victor.

BENEFÍCIOS

Eles e tantos outros que tiveram suas vidas alcançadas pelo programa, são prova de que oVencerencoraja e dá esperança e condições para construir uma vida diferente. A jornada dessa turma começou quando se inscreveram na capacitação gratuita do programa, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

A iniciativa proporciona não só um curso profissional de alta qualidade em instituição de ensino contratada pelo governo, como também garante auxílio financeiro no valor de R$ 200 por um ano, além dos kits profissionais. Os concluintes do programaVencerdesta etapa realizaram os seguintes cursos: Marceneiro de Móveis sob Medidas, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, e Instalação de Ar Condicionado Tipo Split. Capacitações ofertadas de acordo com a demanda do mercado de trabalho.

Participaram de mais uma etapa de entrega de kits profissionais 74 alunos do programaVencer,do governo de Rondônia

Os kits são compostos das seguintes ferramentas:

Marceneiro de Móveis sob Medidas

(1) Parafusadeira furadeira e maleta com acessórios;

(1) Bolsa para ferramentas;

(1) Óculos de proteção; e

(1) Serra circular.

Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial

(1) Parafusadeira furadeira e maleta com acessórios;

(1) Bolsa para ferramentas;

(1) Óculos de proteção; e

(1) Jogo completo de ferramentas de eletricista com maleta.

Instalação de Ar Condicionado Tipo Split

(1) Parafusadeira furadeira e maleta com acessórios;

(1) Bolsa para ferramentas;

(1) Óculos de proteção; e

(1) Jogo completo de ferramentas de eletricista com maleta.

O público foi motivado a conquistar sonhos

APOIANDO SONHOS

A secretária da Seas, Luana Rocha, motivou a turma a trilhar uma trajetória brilhante. “Tive uma infância difícil, passei fome, não tive na época a oportunidade que vocês estão tendo. Hoje, as políticas públicas do governo do estado, como o programaVencer, que foi criado com tanto carinho pela Seas, é para que as pessoas não passem mais esse tipo de situação, mas sim, que conquistem o mercado de trabalho e que virem ‘patrão’, gerando emprego, renda, uma condição melhor para viver bem com suas famílias.”

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, defende que oVenceré um sucesso no estado, pois tem um objetivo muito claro: apoiar a transformação de vidas. “O compromisso do governo de Rondônia é estar junto da população, apoiando a construção de histórias de sucesso. Investimos no que há de melhor em capacitação e em equipamentos profissionais, e estamos colhendo como resultado mais qualidade de vida para a população e mais desenvolvimento para o nosso estado”, salientou.

NOVAS OPORTUNIDADES

O programaVencercomeçou em 2024, com a abertura de uma grande quantidade de capacitações gratuitas em diversos municípios, sendo que 1.382 estudantes já concluíram os cursos. No começo deste ano, tiveram início as agendas de entrega dos kits, alcançando 798 beneficiados. Em breve, mais oportunidades chegarão à população rondoniense.

A expectativa do governo é abrir novas turmas até o final deste mês, para três mil vagas. Se você quer fazer parte dessa história, vencer os desafios e construir uma história vitoriosa, fique atento às novidades que serão anunciadas no Portal do Governo de Rondônia: https://rondonia.ro.gov.br .

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia