Cursos de qualificação na área de trânsito são ofertados em Rondônia nos meses de maio e junho

Contemplando áreas como transporte escolar, veículos de emergência e veículos oficiais, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) divulga o calendário de cursos organizados pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) para o mês de junho. Os interessados devem estar atentos ao prazo de matrículas.

Os cursos têm foco na qualificação de profissionais que atuam diretamente no setor de transporte, e contemplam os municípios de Ariquemes, Buritis, Corumbiara, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Seringueiras e Vilhena. As cargas horárias variam entre 10 e 50h/aula, de acordo com o conteúdo e a modalidade da formação.

CURSOS OFERTADOS

A novidade é o Curso de Formação de Condutores para Veículos Oficiais, que busca atender uma demanda desenvolvida pelos servidores e terceirizados que conduzem veículos oficiais. De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, “o curso foi uma solicitação do governo do estado com objetivo de conscientizar os profissionais para a necessidade da prevenção de sinistros e redução das infrações de trânsito”, explica.

A Escola Pública de Trânsito informa que a programação poderá sofrer alterações, considerando ajustes solicitados por instituições parceiras, mudanças nas condições climáticas ou decisões administrativas. Em caso de mudanças, o novo cronograma será divulgado previamente.

CONFIRA AS VAGAS E LOCAIS

Em Porto Velho, as inscrições são realizadas presencialmente na Escola Pública de Trânsito (EPTran), localizada na Avenida Padre Chiquinho, nº 943, no Bairro Pedrinhas. Para o restante do estado, na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) ou Posto Avançado (PA) de cada município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99356-0519.

MUNICÍPIOS CURSO PERÍODO DE INSCRIÇÕES DATA DO CURSO CARGA HORÁRIA Seringueiras Curso de Formação de Monitor de Transporte Escolar até 23 de maio 2 a 9 de junho 30h/a Corumbiara Curso de Formação de Monitor de Transporte Escolar até 15 de junho 23 a 28 de junho 30h/a Rolim de Moura Curso de Formação de Condutor de Veículos de Emergência até 23 de maio 2 a 13 de junho 50h/a Ariquemes Curso de Formação de Condutores para Veículos Oficiais até 23 de maio 2 a 9 de junho 30h/a Jaru Curso de Formação de Condutores para Veículos Oficiais até 23 de maio 2 a 9 de junho 30h/a Rolim de Moura Curso de Formação de Condutores para Veículos Oficiais até 23 de maio 2 a 9 de junho 30h/a Ji-Paraná Curso de Formação de Condutores para Veículos Oficiais até 23 de maio 9 a 14 de junho 30h/a Porto Velho Curso de Formação de Condutores para Veículos Oficiais até 30 de maio 23 a 30 de junho 30h/a Vilhena Curso de Formação de Monitor de Transporte Escolar até 30 de maio 23 a 30 de junho 30h/a Buritis Direção Defensiva até 15 de junho 24 a 28 de junho 10h/a Buritis Curso de Formação Monitor de Transporte Escolar até 15 de junho 24 28 de junho 30h/a

Fonte

Texto: Michele Carvalho

Fotos: Lucina das Neves e Assessoria Detran

Secom - Governo de Rondônia