Chinelos confeccionados por reeducandos do sistema prisional são doados à comunidade ribeirinha

Como parte de uma iniciativa de ressocialização e assistência social, o governo de Rondônia realizou, no dia 7 de maio, em Porto Velho, a entrega de 100 pares de chinelos de borracha à comunidade ribeirinha do Baixo Madeira, confeccionados por mão de obra reeducanda da Unidade Prisional do Vale do Guaporé. O projeto, além de oferecer qualificação profissional, também tem impacto direto na vida da população em situação de vulnerabilidade social.

A ação foi realizada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social (Geres), em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, e integra uma série de iniciativas voltadas à ressocialização de pessoas privadas de liberdade.

REINTEGRAÇÃO SOCIAL

A mão de obra utilizada é dos reeducandos participantes do programaOficina de Oportunidade. Os chinelos são produzidos diariamente no ateliê instalado na Unidade Prisional do Vale do Guaporé, por meio da fábrica de chinelos. A atividade é regulamentada pela Lei de Execução Penal (LEP) , que prevê a remição de um dia da pena a cada três dias de trabalho.

A ação une cidadania, inclusão social e compromisso com os direitos humanos

Segundo o gerente de Reinserção Social, Fábio Recalde, a iniciativa tem um impacto transformador. “Não se trata apenas de produzir chinelos, mas de construir novas trajetórias. Ao mesmo tempo em que os reeducandos desenvolvem habilidades e cumprem suas penas com dignidade, conseguimos atender demandas reais de comunidades vulneráveis”, destacou.

O secretário de Justiça, Marcus Rito, destacou a importância de iniciativas como essa no sistema penitenciário estadual, “Temos trabalhado para transformar o sistema prisional em um ambiente de reconstrução, e não apenas de punição. Através do trabalho, conseguimos oferecer novas perspectivas para os reeducandos e, ao mesmo tempo, promover ações sociais relevantes para quem mais precisa.”

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Quetlen Caetano

Secom - Governo de Rondônia