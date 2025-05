Governo de RO garante acesso ao Centro Tecnológico Vandeci Rack para a 12ª Rondônia Rural Show Internacional

Equipes do DER-RO intensificaram os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na BR-364, principal via de acesso à Ji-Paraná, quanto na Estrada Santa Rita

Com o intuito de ampliar o acesso ao Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, local de realização da 12ª Edição da Rondônia Rural Show Internacional, ogoverno do estado está trabalhado para quea principal via de acesso à feira, a BR 364, ofereça maior agilidade e segurança aos usuários. A ação é realizada por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER-RO).

Com a expectativa de receber milhares de visitantes, entre produtores rurais, empresários, técnicos e público em geral, a trafegabilidade das vias de acesso é uma prioridade. A BR-364, que corta o estado de Rondônia e concentra um grande fluxo de veículos, recebeu atenção especial com serviços de tapa-buracos, roçagem das margens e reforço na sinalização horizontal e vertical nos trechos próximos a Ji-Paraná.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com o trabalho contínuo realizado no local, expositores, produtores e os milhares de visitantes podem ter garantia de que o acesso será facilitado e seguro pelas principais vias da região. O governo tem a expectativa de que a infraestrutura aprimorada contribui para uma experiência positiva de todos os participantes, impulsionando ainda mais o agronegócio rondoniense.

ACESSO FACILITADO



Nos últimos dias, equipes do DER-RO intensificaram os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na BR-364, principal via de acesso à Ji-Paraná, quanto na Estrada Santa Rita, rota direta para o parque de exposições, com o objetivo de garantir a segurança e o conforto dos motoristas que se deslocam de diversas partes do estado e do país para o evento.



Na Estrada Santa Rita, via que liga diretamente a área urbana de Ji-Paraná ao Centro Tecnológico Vandeci Rack, também passou por intervenções. As equipes do Departamento realizaram patrolamento, encascalhamento e compactação em pontos críticos, além da limpeza de sarjetas para assegurar o escoamento da água em caso de chuva. Essas melhorias visam otimizar o fluxo de veículos, evitando congestionamentos e facilitando o acesso de expositores, visitantes e da logística do evento.

INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

As equipes do DER-RO estão empenhadas em garantir as melhores condições de acesso para a Rondônia Rural Show

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou o empenho das equipes em garantir as melhores condições de acesso para a Rondônia Rural Show. “Recuperamos as ruas internas do parque, o acesso de duas entradas e fizemos a expansão do estacionamento, além da limpeza no pátio. A Rondônia Rural Show Internacional já é um evento de destaque, e as obras de infraestrutura são fundamentais para que o sucesso do evento seja ainda maior. Entendemos a importância da feira para a economia do estado e para a divulgação do potencial do agronegócio. Por isso, mobilizamos nossas equipes para realizar um trabalho preventivo e corretivo nas principais vias de acesso, tanto na BR-364 quanto na Estrada Santa Rita. Nosso objetivo é que todos os participantes cheguem ao evento com segurança e tranquilidade”, afirmou.

De acordo com o diretor da 8ª Residência Regional do DER-RO, Enivaldo Soares, “a equipe tem trabalhado na recuperação e manutenção da estrada Santa Rita,no percurso que compreende 18 quilômetros entre a Linha 128 e a BR-364,pois é a principal via por onde trafegam diariamente moradores das Linhas 102, 106, 110, 114, 128 e do distrito Riachuelo.A manutenção interna e externa de todo o perímetro onde acontece a Rondônia Rural Show também está sendo realizada pelo Departamento, e o trabalho já se encontra na fase final.”

MANUTENÇÃO DA ESTRADA SANTA RITA



Produtores rurais e moradores da região têm notado e elogiado as melhorias realizadas. O agricultor e morador da Linha 128, Ivanildo Luiz, comentou que, “a estrada Santa Rita estava precisando dessa atenção que o nosso governador tem feito aqui pra gente. Com o movimento da Rondônia Rural Show, é importante que a nossa estrada esteja em boas condições para que a gente possa ir e vir para a feira todos os dias com mais facilidade e rapidez. O trabalho do DER aqui pra nós foi importante para facilitar o nosso trabalho também.”

