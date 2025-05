Governo de RO amplia em quase 40% o número de cirurgias eletivas

Entre os anos de 2019 e 2024, o governo de Rondônia ampliou em quase 40% o número de cirurgias realizadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O total de procedimentos cirúrgicos passou de 25.999 em 2019 para 36.380 em 2024, somando 149.360 cirurgias no período. O avanço na redução das filas se deve à implementação de dois programas: o Programa Nacional de Redução de Filas e o programa estadualCompartilhando Saúde. Este último destinou recursos a 19 municípios, viabilizando a realização de procedimentos cirúrgicos de forma regionalizada, descentralizando os atendimentos e ampliando o acesso em diversas regiões do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que este é o resultado do compromisso da gestão em garantir o acesso a uma saúde mais resolutiva, com foco na redução de filas e na descentralização do atendimento.

“Priorizamos a descentralização das cirurgias que antes eram realizadas apenas na Capital. Hoje, possibilitamos que os municípios, com estrutura adequada, tenham acesso aos procedimentos, agilizando o processo e reduzindo as filas de espera por cirurgias.”

ProgramaCompartilhando Saúdeamplia cirurgias com investimento de R$ 28,5 mi para 19 municípios de Rondônia

REDUÇÃO DE FILAS

Rondônia registrou um aumento de 39,93% no número de cirurgias realizadas entre 2019 e 2024, resultado de políticas públicas voltadas à ampliação do acesso e descentralização de atendimento hospitalar. Com foco no Programa Nacional de Redução de Filas, foram viabilizados 1.431 procedimentos em 2023. O programa estadualCompartilhando Saúdefoi responsável por 8.236 cirurgias eletivas entre janeiro de 2023 e junho de 2024.

REGIONALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que o programaCompartilhando Saúdegarantiu o repasse de R$ 28.589.856,79 para 19 municípios do estado, possibilitando a realização de procedimentos cirúrgicos em unidades descentralizadas, destacando especialidades de alta demanda, como histerectomia, colecistectomia, ortopedia, urologia, cirurgia vascular e oftalmologia.

Os investimentos são parte de um conjunto de transferências realizadas pelo governo de Rondônia, no valor total de R$ 464,8 milhões, destinadas ao fortalecimento da saúde dos municípios entre os anos de 2019 e 2024. Desse montante, R$ 52,3 milhões foram especificamente direcionados à realização de cirurgias eletivas, reduzindo as filas de espera em todo o estado.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, evidencia as políticas públicas voltadas à descentralização dos serviços hospitalares. “Estamos fortalecendo a regionalização da saúde, garantindo que os atendimentos, inclusive os cirúrgicos, cheguem com mais eficiência à população do interior, reduzindo deslocamentos e acelerando o acesso aos procedimentos.”

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Os municípios que receberam recursos e realizaram cirurgias por meio do programa “Compartilhando Saúde”:

Alta Floresta d’Oeste – R$ 782.726,94

Alto Paraíso – R$ 627.384

Ariquemes – R$ 1.165.874,14

Buritis – R$ 599.737,50

Cabixi – R$ 185 mil

Cacoal – R$ 1.905.486,41

Cerejeiras – R$ 423.324,10

Chupinguaia – R$ 160 mil

Colorado do Oeste – R$ 1.379.281,54

Espigão do Oeste – R$ 468.186

Guajará-Mirim – R$ 725.576,80

Itapuã do Oeste – R$ 139,5 mil

Ji-Paraná – R$ 3.602.235,40

Nova Brasilândia d’Oeste – R$ 680.217

Porto Velho – R$ 13.644.469,76

Presidente Médici – R$ 1.334.784

Primavera de Rondônia – R$ 98 mil

Rolim de Moura – R$ 747.073,20

São Miguel do Guaporé – R$ 343 mil.

