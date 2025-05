Governo de SP vai ampliar em 25% o número de câmeras corporais da Polícia Militar

O Governo de SP vai aumentar em 25% o número de câmeras operacionais portáteis (COPs) da Polícia Militar do estado , chegando a 15 mil equipamentos. A decisão foi acordada entre a Procuradoria Geral do Estado (PGE) , a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado de São Paulo , com a participação da Polícia Militar. Além disso, ficou definida a implementação das novas câmeras do contrato assinado com a Motorola, que prevê novas tecnologias e formas de acionamento, e o uso obrigatório dos equipamentos em operações de grande envergadura para restauração da ordem e incursões em comunidades vulneráveis em regiões em que haja disponibilidade dos equipamentos.