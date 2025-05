Governo de RO realiza reunião do Comitê de Mudanças Climáticas e reforça estratégias de prevenção e sustentabilidade

Ogoverno de Rondônia realizou, na terça-feira (6), mais uma reunião do Comitê Permanente de Gestão para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas, com representantes de diversos órgãos estaduais. O objetivo é fortalecer as ações preventivas e construir estratégias sustentáveis diante dos desafios climáticos. O encontro foi conduzido com foco na proteção da população, na mitigação de impactos ambientais e na construção de um futuro mais sustentável para o estado.

Durante a reunião, foram apresentadas as ações em andamento, como a formação de 99 técnicos de Defesa Civil e a capacitação de 929 brigadistas civis em todo o estado, fundamentais no combate e prevenção de desastres naturais. Outro destaque foi a operação “Verde Rondônia”, que já alcançou 44.850 pessoas, com 6.211 ações preventivas registradas, reforçando o compromisso do governo com a conscientização e preparação da sociedade para os períodos mais críticos do ano.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância da articulação entre as instituições e do planejamento contínuo. “Investimos em formação, em estratégias de mitigação e também na assistência social, como o auxílio emergencial no valor de R$ 3 mil reais, que será concedido às famílias atingidas pelas enchentes.”

Durante os debates, os membros do comitê discutiram as metas e demandas dos órgãos participantes, alinhando ações para o enfrentamento dos períodos de seca, alagamentos e outros eventos climáticos extremos, com ênfase na adaptação e mitigação das mudanças climáticas.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e coordenador do Comitê, coronel Nivaldo Azevedo Ferreira, ressaltou o papel preventivo das ações do estado. “Estamos antecipando os desafios que o clima impõe com planejamento e ações integradas. A formação de brigadistas, os trabalhos da operação ‘Verde Rondônia’ e o apoio emergencial reforçam o compromisso do governo do estado para proteger a população e o meio ambiente.”

Fazem parte do Comitê de Enfrentamento às Mudanças Climáticas os seguintes órgãos: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec); Secretaria de Estado da Educação (Seduc); Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp); Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas); Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec); Secretaria de Estado da Justiça (Sejus); Secretaria de Estado da Saúde (Sesau); Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri); Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog); Secretaria de Estado de Finanças (Sefin); Procuradoria-Geral do Estado (PGE/RO), Superintendência Estadual do Indígena (SI), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e da Comunicação (Setic), Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel), Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph/RO), Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Casa Civil do Estado de Rondônia (Casa Civil), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e Corpo de Bombeiros Militar, através da Defesa Civil Estadual.

Fonte

Texto: Suelen Viana

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia