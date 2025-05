Rondônia Rural Show Internacional: governo de RO garante transporte gratuito para agricultores dos 52 municípios

No “Dia do Leite”, durante a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, a expectativa é de receber mil produtores

Amaior feira do agronegócio da Região Norte, realizada pelo governo de Rondônia, contará com um importante reforço para garantir o acesso dos produtores rurais de todas as regiões do estado ao evento, o transporte gratuito. A ação, promovida pelo governo do estado, vai permitir que produtores rurais e estudantes participem da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, que acontece de 26 a 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, sem custos com locomoção.

O governador de Rondônia,Marcos Rocha, ressaltou que o transporte gratuito ao evento fortalece o compromisso do governo com a valorização do homem do campo. “Queremos garantir que todos os produtores tenham a oportunidade de participar da feira, conhecer novas tecnologias, fazer negócios e crescer. Essa feira é do povo de Rondônia, e o transporte gratuito é um direito que estamos assegurando com responsabilidade e respeito ao produtor que desenvolve o estado”.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

A iniciativa da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) visa promoveracesso democrático ao conhecimento, tecnologias e oportunidades de negócios, fortalecendo a presença dos verdadeiros protagonistas do agronegócio rondoniense no evento. Ao todo, serão cerca de mais de 700 produtores por dia, e no “Dia do Leite”, mil produtores de leite estarão presente na feira.

O transporte gratuito será disponibilizado por meio de umalogística organizada em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e prefeituras, permitindo o deslocamento em ônibus, diretamente dos municípios até o parque de exposições. Para ter acesso às vagas, os agricultores devem entrar em contato com os escritórios locais da Emater-RO.

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO

O secretário de Estado da Agricultura,Luiz Paulo, explicou o impacto da medida. “Com essa logística de transporte, conseguimos ampliar significativamente o alcance da feira. Estamos falando de acesso a conhecimento, crédito, políticas públicas e negócios, que agora chegarão diretamente a quem mais precisa”, afirmou.

Além de incentivar a participação em um dos maiores eventos do setor no país, o transporte é também umaforma de valorização dos agricultores de Rondônia, que movimentam a economia do estado e merecem acesso às inovações e oportunidades que o evento oferece.

Com expectativa de público recorde e grandes negócios fechados, a Rondônia Rural Show Internacional 2025 reforça seu papel como vitrine da produção agrícola regional, agora com um olhar ainda mais inclusivo e social.

