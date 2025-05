Espaço Alternativo de Porto Velho recebe ação do Movimento Maio Amarelo neste sábado, 10

A programação do “Maio Amarelo” contempla atividades de educação de trânsito, feira do automóvel, exposição de carros antigos, recreação para crianças, entre outras

Como parte da programação do “Movimento Maio Amarelo”, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realiza, neste sábado (10), a partir das 16h, a ação intitulada “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir o número de sinistros e mortes no trânsito. Com a mensagem “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a campanha propõe ao cidadão uma reflexão sobre suas ações no trânsito, sendo condutor ou pedestre.

A programação contempla atividades de educação de trânsito adulto e infantil, feira do automóvel, exposição de carros antigos, aulão de zumba e fit dance, recreação para crianças, apresentações culturais, atendimentos de saúde, sorteios de brindes e bicicletas. Ao cair da noite, a Passarela do Espaço Alternativo será iluminada com a cor amarela, permanecendo assim durante todo o mês de maio.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, é um incentivador de ações dessa natureza por entender que a conscientização das pessoas é fundamental para um trânsito mais seguro. “Nesse sentido, o governo promove a campanha em todo o estado, com o intuito de fortalecer o engajamento da população para redução de sinistros e mortes no trânsito”.

As ações alusivas ao “Maio Amarelo” estão acontecendo em todo o estado

Segundo o diretor da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Fábio Duarte, as ações educativas do Detran-RO acontecem de forma rotineira durante o ano, e são intensificadas em maio em razão da campanha. “Todos os dias precisamos lembrar que a vida vale mais que alguns minutos no trânsito”, enfatizou.

OUTRAS AÇÕES

Ações alusivas ao “Maio Amarelo” estão acontecendo no estado, com o objetivo de promover a mensagem sobre a importância da prudência no trânsito.

13 de maio: Ação simultânea “Amar&Laço” – Palácio Rio Madeira, Procissão Religiosa;

17 de maio– Simulação de Resgate SAMU – Parque da Cidade em Porto Velho;

25 de maio– “Dia D”, com ações simultâneas nos municípios de Rondônia;

26 a 31 de maio– Encerramento do “Maio Amarelo” na Rondônia Rural Show Internacional.

MOVIMENTO INTERNACIONAL

O “Maio Amarelo” iniciou como um movimento internacional criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), em maio de 2014, em alusão ao mês em que a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a primeira Década de Ações para a Segurança no Trânsito, tornando o mês como referência para ampliar o debate em torno das ações voltadas à segurança no trânsito. O movimento busca estimular a participação da população, de empresas, governos e entidades na discussão e desenvolvimento de ações para um trânsito mais seguro e humano.

Com o envolvimento dos diversos setores da sociedade civil, o movimento passou a ter status de campanha, sendo incorporado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em suas resoluções, que estabelecem as campanhas educativas anuais, tornando-se, assim, uma campanha prioritária a ser desenvolvida todos os anos.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Jarlana Davy e Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia