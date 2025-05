Serviços de manutenção na RO-377 melhoram acesso ao distrito de Porto Murtinho e incentivam turismo no Vale do Guaporé

ARO-377, que liga a BR-429 ao distrito de Porto Murtinho, no Vale do Guaporé, está recebendo manutenção em seus 30 quilômetros de extensão. Os trabalhos iniciaram neste mês de maio, e incluem reconformação de plataforma, limpeza lateral e construção de saídas d’água. A ação é promovida pelo governo de Rondônia e executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com o objetivo de melhorar a trafegabilidade, beneficiar a população local e impulsionar o turismo na região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras como essa fazem parte do compromisso do estado em garantir acesso digno e segurança para quem vive em áreas mais afastadas, atendendo às necessidades da população e preparando o caminho para o desenvolvimento regional. “Essa manutenção na RO-377 é essencial para manter Porto Murtinho conectado com o restante do estado, e atrair mais visitantes para o Vale do Guaporé”, ressaltou.

Moradores comemoram os serviços executados na Rodovia-377

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a manutenção foi planejada com base em demandas da comunidade e levantamentos técnicos feitos pela equipe regional. “Esses serviços são fundamentais para manter a estrada em boas condições, principalmente no período das chuvas. Além de facilitar o deslocamento dos moradores, também garantimos o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento do turismo local”, explicou.

O residente da 16ª Residência Regional do DER-RO em São Francisco do Guaporé, Pablo Henrique, destacou o empenho das equipes na execução dos serviços. “Nossas frentes de trabalho atuam com responsabilidade e comprometimento para entregar resultados de qualidade à população. A RO-377 é uma via estratégica para a região, e manter essa estrada trafegável é uma prioridade para o DER.”

O morador do distrito de Porto Murtinho, Miguel Freitas, nascido e criado na região, acompanhou de perto o início das obras e elogiou a iniciativa.

“Com essas melhorias, já dá para ver a diferença. Isso aqui é um resgate da dignidade de quem mora no interior. A gente se sente mais valorizado”, afirmou.

A manutenção da RO-377 faz parte de um conjunto de ações do governo de Rondônia voltadas à infraestrutura viária, com foco na integração regional e no fortalecimento da economia nos municípios do interior.

Fonte

Texto: George Henrique

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia