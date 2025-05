Rondônia promove integração ambiental com Encontro de Viveiristas e Secretários de Meio Ambiente

Com foco no fortalecimento das políticas ambientais nos municípios e na melhoria da gestão dos viveiros municipais, está sendo realizado em Corumbiara, nos dias 7 e 8 de maio, o V Encontro de Técnicos, Secretários Municipais de Meio Ambiente e Viveiristas. A ação faz parte do projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas, e conta com a participação de aproximadamente 120 pessoas, entre profissionais do setor ambiental, autoridades locais e agentes envolvidos diretamente na produção de mudas e recuperação de áreas degradadas.

A ação conjunta é realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO) e Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia (Cimcero), em parceria com a Prefeitura Municipal de Corumbiara, que sedia o evento.

Estão sendo realizados treinamentos e oficinas técnicas

PROGRAMAÇÃO

Durante os dois dias de evento, estão sendo realizados treinamentos e oficinas técnicas que abordam temas como germinação, qualidade de sementes, estrutura dos viveiros e estratégias de reflorestamento. O Encontro tem se destacado como um espaço de troca de experiências e integração entre os municípios, contribuindo para o fortalecimento da política ambiental e da educação ambiental em Rondônia.

O governador do estado, Marcos Rocha, evidenciou o papel estratégico da iniciativa para o desenvolvimento sustentável em Rondônia. “Projetos como este mostram o quanto a união entre poder público, comunidades e profissionais da área ambiental pode gerar impactos positivos duradouros. Fortalecer os viveiros e a produção de mudas é investir diretamente na preservação dos nossos recursos naturais e no futuro das próximas gerações.”

PLANEJAMENTO E COOPERAÇÃO

Segundo o coordenador de Floresta Plantada, Ari Lebkuchen Júnior, o evento é essencial para promover a conservação ambiental no estado. “Este Encontro representa um passo importante na construção de uma agenda ambiental mais sólida e colaborativa em Rondônia. Ao reunir técnicos, gestores e viveiristas, estamos promovendo não apenas o intercâmbio de conhecimentos, mas também fortalecendo as bases para uma gestão ambiental integrada e mais eficiente. O projeto tem um papel estratégico na recomposição florestal e no apoio aos municípios, contribuindo diretamente para a sustentabilidade e a valorização dos viveiros públicos”, destacou.

De acordo com o juiz Maximiliano Darcy Deitos, o encontro é uma etapa essencial do projeto Colhendo Sementes, que se consolida como modelo de gestão ambiental integrada em Rondônia. “Para o TJRO, a iniciativa representa uma atuação ampliada do Judiciário, por meio da governança ambiental judicial, já que a capacitação dos agentes ambientais nas diversas etapas, da construção dos viveiros ao plantio, é fundamental para fortalecer uma cultura de viveiros municipais. Reunindo todos esses profissionais, o evento promove parcerias, troca de experiências e reafirma o compromisso com um futuro mais verde e sustentável”, pontuou.

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Adenilson Florentino

Secom - Governo de Rondônia