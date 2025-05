Sistema para avaliar maturidade do controle interno será lançado durante 3º Encontro de Controles Internos, em Porto Velho

Durante o 3º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo, que acontecerá nos dias 12 e 13 de maio, no Teatro Guaporé, em Porto Velho, haverá o lançamento oficial do Sistema de Avaliação de Maturidade do Controle Interno (Samci). Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE-RO), o evento reunirá servidores públicos, especialistas e representantes de diversos órgãos para discutir boas práticas de governança e fortalecer os mecanismos de controle e integridade no serviço público.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Samci chega como uma ferramenta inovadora, desenvolvida com base em uma metodologia internacional amplamente reconhecida como referência global em controle interno.

O sistema avaliará a maturidade dos processos institucionais em cinco eixos estratégicos:

Ambiente de controle;

Gestão de riscos;

Atividades de controle;

Informação e comunicação; e

Monitoramento.

A novidade é que a metodologia foi adaptada à realidade do setor público brasileiro, possibilitando diagnósticos precisos e planos de ação focados na melhoria contínua da gestão pública.

Segundo o controlador-geral do Estado, José Aquino, o lançamento do Samci marca um avanço histórico para a administração pública de Rondônia. “Estamos entregando uma ferramenta moderna, prática e eficaz. O Samci vai além do compliance: ele gera valor público ao promover eficiência, credibilidade e governança de alto nível. É uma contribuição direta para um estado mais transparente e comprometido com a boa gestão”, afirmou.

O diretor de Consultoria e Gestão de Riscos da CGE-RO, Pablo Jean Vivan, destacou o papel estratégico da ferramenta. “Com o Samci, teremos uma base sólida de dados para identificar fragilidades, propor melhorias e padronizar práticas de controle em todas as secretarias. Isso fortalece não só a prestação de contas, mas também a tomada de decisões mais assertivas”, ressaltou.

Entre os principais benefícios do Samci estão a padronização e fortalecimento dos controles internos, a integração com os processos de prestação de contas e a identificação de gaps (lacunas) com base em evidências concretas.

O 3º Encontro de Controles Internos também contará com painéis temáticos, oficinas práticas e troca de experiências entre os servidores, reforçando o compromisso do governo de Rondônia com a inovação, a transparência e a excelência na administração pública.

Fonte

Texto: Richard Neves

Fotos: Richard Neves

Secom - Governo de Rondônia