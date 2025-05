Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025; Termo de Adesão já está disponível para os municípios

JIR representam uma das mais importantes iniciativas de valorização do esporte no estado

Ogoverno de Rondônia informa que está disponível o Termo de Adesão para os 52 municípios rondonienses participarem da 16ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). Com o envio do Termo, os municípios garantem sua participação nas fases classificatórias regionais e, no caso das modalidades individuais, as equipes que aderirem aos jogos estarão automaticamente classificadas para participar na fase final da competição. Para acessar o Termo de Adesão e inscrever o seu município, clique aqui .

A cidade de Ji-Paraná foi escolhida como sede oficial da fase final do JIR 2025, que promete ser uma grande celebração do esporte rondoniense. Criado pelo Decreto nº 1.622, de 25 de outubro de 1983 , e instituído como política pública permanente por meio da Lei nº 3.665, de 13 de novembro de 2015 , o evento é organizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e representa uma das mais importantes iniciativas de valorização do esporte no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento tem como missão fortalecer o esporte de rendimento, promover a inclusão, fomentar a cidadania e estimular o desenvolvimento das federações esportivas.

Desde a sua criação, os Jogos Intermunicipais cresceram exponencialmente, passando de 13 municípios e cinco modalidades para abranger todo o estado, com 15 modalidades.

Com estrutura adequada e tradição esportiva, Ji-Paraná se prepara para acolher delegações de todas as regiões, movimentando a economia local e promovendo a integração social e cultural dos participantes. Mais do que uma competição, o JIR representa o compromisso com valores como a paz, o respeito à diversidade, o espírito esportivo e os princípios olímpicos.

