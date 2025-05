Governo de RO avança na recuperação de 22 quilômetros da RO-010, entre Nova Estrela e Rolim de Moura

Os serviços de recuperação incluem a retirada do asfalto danificado, aplicação de nova capa asfáltica e a devida compactação, garantindo mais segurança e durabilidade à via

Em ação promovida pelo governo de Rondônia, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está executando a recuperação de 22 quilômetros da RO-010, no trecho que liga o distrito de Nova Estrela ao município de Rolim de Moura. A obra, realizada com equipes e maquinário próprio, representa mais um avanço na malha viária da região da Zona da Mata. Os serviços de recuperação incluem a retirada do asfalto danificado, aplicação de nova capa asfáltica e a devida compactação, garantindo mais segurança e durabilidade à via.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura melhoram o acesso e transporte da produção, e garantem mais qualidade de vida para a população. “As obras têm impacto direto na vida do cidadão que utiliza diariamente a rodovia. Nesse sentido, o governo segue trabalhando em todo o estado para assegurar a eficiência da malha viária”, evidenciou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou o compromisso com a trafegabilidade das rodovias estaduais. “Esse trecho é muito importante para a economia local. Nosso foco é garantir estradas seguras e trafegáveis durante todo o ano.”

AÇÃO INTEGRADA

Os trabalhos são realizados pelas equipes das usinas de asfalto de Cacoal e Rolim de Moura. O gerente da Usina de Cacoal, Sebastião Cardoso, salientou a importância da obra e o comprometimento da equipe. “Estamos empenhados em garantir um serviço de qualidade. É uma estrada muito movimentada, e o povo precisa de uma via segura e bem feita. Esse é o nosso foco aqui.”

Já o gerente da Usina de Rolim de Moura, Thiago Moreira, destacou o esforço conjunto. “É uma ação integrada que mostra a força do trabalho em equipe. Cada profissional entende a responsabilidade que temos com a população, e estamos orgulhosos de contribuir para essa melhoria.”

A moradora de Nova Estrela está feliz com as obras na RO-010

A moradora do distrito de Nova Estrela, Gracy Kelly, disse que a manutenção está facilitando o trabalho e a chegada em outra cidade para a compra de produtos destinados ao seu o comércio. “Agora com essa obra tudo fica melhor, o movimento aumentou, os clientes chegam com mais facilidade e segurança; até para sair e fazer compras ficou mais rápido, a gente percebe a diferença no dia a dia.”

O coordenador de Operações e Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque de Oliveira, também acompanha de perto a operação. “Esse trabalho mostra a força do DER com equipe própria e a usina está operando a todo vapor. Estamos focados em garantir que o asfalto aplicado aqui dure por muitos anos”, pontuou.

A expectativa é que a conclusão dos 22 quilômetros de recuperação proporcione melhores condições de tráfego para moradores, motoristas e produtores da região.

