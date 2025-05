Inscrições abertas para 3º Encontro de Controles Internos, que acontece nos dias 12 e 13 de maio, em Porto Velho

O3º Encontro de Controles Internos, promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), é voltado aos profissionais das áreas de gestão, auditoria e controle interno, e tem como objetivo reunir representantes de diversas instituições, promovendo o aprimoramento técnico e o intercâmbio de experiências entre as equipes de controle, com foco no fortalecimento da governança e da integridade na administração pública. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de maio, no Teatro Guaporé, em Porto Velho. Estão disponíveis 250 vagas, direcionadas aos profissionais que atuam nos controles internos setoriais dos órgãos públicos. As inscrições já estão abertas pela Escola de Governo e podem ser feitas através do link: https://eventos.sepog.ro.gov.br/Inscricao?eventoDetalheId=b7606581-6cef-4c5f-b097-eef9766e75b3.

Um dos destaques desta edição é o lançamento do Sistema de Apoio à Modernização dos Controles Internos (Samci), uma plataforma desenvolvida para otimizar rotinas de fiscalização, auditoria e acompanhamento da gestão. A ferramenta busca fortalecer os mecanismos de controle nos órgãos e entidades estaduais, promovendo maior eficiência, transparência e padronização dos processos.

Além disso, o evento marcará também o lançamento do projetoEstudante Auditor, iniciativa que visa aproximar estudantes da área de contabilidade, administração e áreas afins do universo do controle público, incentivando a formação de novos profissionais comprometidos com a integridade e a boa governança. O cronograma de apresentações reúne especialistas e autoridades das áreas de controle, auditoria e gestão pública, com foco na troca de experiências e na promoção de boas práticas na administração estadual.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expectativa é de que o encontro contribua para o aperfeiçoamento das práticas de controle interno e fortalecimento da cultura da transparência e da responsabilidade na gestão pública estadual.

PROGRAMAÇÃO

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Jaílson Almeida, será um dos palestrantes do evento, e vai ministrar palestra no dia 12 de maio, às 10h30. Com o tema “A atuação do TCE no âmbito do Poder Executivo Estadual de Rondônia”, o conselheiro abordará o papel do Tribunal de Contas na fiscalização, orientação e no fortalecimento da governança pública, especialmente no que diz respeito à atuação conjunta com os sistemas de controle interno do estado. A presença do conselheiro reforça a importância da integração entre os órgãos de controle externo e interno para garantir maior eficiência, transparência e legalidade na administração pública. A participação do TCE-RO no evento também evidencia o compromisso com o diálogo institucional e o aperfeiçoamento das práticas de controle no serviço público estadual.

A promotora de Justiça Tâmera Padoin, do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), vai palestrar no dia 12, às 11h. Com o tema “Atuação resolutiva do Ministério Público como instrumento da boa administração pública”, a promotora vai abordar o papel estratégico do MP na prevenção e resolução de conflitos administrativos, bem como sua contribuição para o fortalecimento da governança e da integridade no setor público.

A apresentação do auditor de controle interno, Kleber Lhida, está marcada para o dia 12 de maio, às 11h30. O tema da palestra será “Controle Preventivo em Meio Ambiente, Governança e Sustentabilidade (ESG)”. O auditor vai abordar a importância da atuação preventiva dos órgãos de controle interno frente aos desafios ambientais, e à necessidade de alinhamento da gestão pública aos princípios de sustentabilidade e governança responsável. A palestra visa sensibilizar os participantes sobre a aplicação de práticas de ESG no setor público, e como o controle interno pode atuar de forma estratégica para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento, responsabilidade ambiental e eficiência administrativa.

A apresentação da titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Beatriz Basílio, com o tema “A atuação da Sepog no Planejamento Estadual do Governo de Rondônia”, fecha a programação do período da manhã, no primeiro dia. A secretária vai destacar as estratégias, ferramentas e diretrizes utilizadas na elaboração e acompanhamento das políticas públicas estaduais. A apresentação deve abordar, ainda, o papel do planejamento na promoção da eficiência administrativa, na alocação racional de recursos e na articulação entre os diversos setores do governo. A presença da titular da Sepog reforça o compromisso do governo de Rondônia com a integração entre planejamento, controle e gestão responsável, pilares fundamentais para o fortalecimento da administração pública.

O evento terá início às 8h e seguirá até as 18h no primeiro dia, enquanto no segundo dia a programação encerrará às 16h30. Ao longo dos dois dias, o encontro contará com a presença de renomadas autoridades e especialistas, que irão compartilhar experiências e debater temas relevantes relacionados à governança, integridade, controle interno e boas práticas na gestão pública.

Fonte

Texto: Léia Castro

Fotos: Arquivo CGE-RO

Secom - Governo de Rondônia