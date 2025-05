Ogoverno de Rondônia vem trabalhando para se aproximar cada vez mais do cidadão. Entre as ações desenvolvidas nesse sentido, destaca-se a modernização da pesquisa de satisfação do usuário. De iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), o novo sistema permite coletar opiniões e avaliar o nível de satisfação dos usuários com mais facilidade através de canais digitais.

Atualmente, a pesquisa de satisfação está disponível nos terminais de atendimento físico e também no site do Detran-RO, através dolinkdisponibilizado pela Ouvidoria: https://www.detran.ro.gov.br/Ouvidoria . Agora, O usuário atendido pelos canais digitais, como WhatsApp e email, receberá dois links ao final do atendimento: um

Novo sistema para avaliar nível de satisfação dos usuários é implantado pelo Detran-RO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pesquisa de satisfação é uma importante ferramenta para a gestão entender o que os usuários pensam sobre os serviços e atendimentos executados, de forma geral, identificando os pontos fortes e as áreas que necessitam de avanços.

A ouvidora-geral explica que o questionário pode ser respondido de forma identificada ou anônima

A ouvidora-geral do Detran-RO, Hellen Florêncio, explica que o questionário de satisfação do usuário pode ser respondido de forma identificada ou anônima. “As informações obtidas pelo método de pesquisas de satisfação podem demonstrar como determinado serviço público está sendo prestado, se está sendo eficaz e eficiente e se, de fato, atende de forma satisfatória e com a qualidade desejada pela população”, salientou.

APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS

Usuários dos serviços do Detran-RO podem ajudar a aprimorar os serviços respondendo as pesquisas que já estão disponíveis, clicando nos links: Elogio e Satisfação .

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o novo procedimento faz parte do Plano de Metas e Planejamento Estratégico da Autarquia e estará ativo em todas as unidades do estado. “Não é apenas uma ferramenta de coleta de dados, mas também uma oportunidade de melhorar e fortalecer o relacionamento com o cidadão no dia a dia”, pontuou.

