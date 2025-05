Inicia montagem dos estandes para 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional em Ji-Paraná

Com expectativa de receber visitantes de todos os municípios de Rondônia, de estados do Brasil e do exterior, a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, a maior feira de agronegócio da Região Norteestá ganhando forma com as montagens dos estandes. O evento érealizado pelo governo de Rondônia, e acontece de 26 a 31 de maio, em Ji-Paraná.

Desde o início de maio, equipes de montagem atuam em ritmo acelerado para levantar os estandes que formam toda a estrutura do Centro Tecnológico Vandeci Rack. O espaço contará com mais de 650 estandes, espalhados por uma área superior a 50 mil metros quadrados, além de áreas para exposição de máquinas agrícolas, pavilhões internacionais, auditórios e espaços destinados à agricultura familiar, vitrines tecnológicas e concursos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a função fundamental da feira no fortalecimento da economia estadual. “A Rondônia Rural Show Internacional é mais do que uma feira, é a vitrine do nosso potencial agrícola e do compromisso que temos com o desenvolvimento. Estamos investindo para garantir uma edição ainda mais histórica, gerando oportunidades para pequenos, médios e grandes produtores.”

NOVIDADES

Este ano, aSecretaria de Estado da Agricultura (Seagri) trouxe novidades,como a Trilha no Bosque, que proporcionará aos visitantes uma experiência de vivência que reforça a importância da sustentabilidade na produção agrícola; o 1º Concurso Estadual de Produção de Leite de Rondônia (CONLEITE), que premiará o setor leiteiro estimulando a produtividade e a qualidade na produção de leite; e o Stand Show, que incentiva a criatividade e práticas sustentáveis. Outro grande diferencial deste ano é o retorno do Pavilhão da Piscicultura, iniciativa que reafirma o compromisso do estado com o fomento da cadeia aquícola, um setor estratégico para a diversificação econômica de Rondônia. As novidades modernizam a feira e posicionam Rondônia como referência em tecnologia e sustentabilidade no agronegócio.

A Seagri espera ultrapassar a marca de 250 mil visitantes ao longo dos seis dias de evento, superando os números da edição anterior. A rede hoteleira da cidade já registra alta na procura por hospedagem, promovendo não apenas o agronegócio, mas o desenvolvimento econômico de todo o estado de Rondônia.

LOGÍSTICA

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, enfatizou a complexidade técnica da montagem e a preparação para receber os expositores e visitantes.“Estamos trabalhando com uma equipe da Seagri,in locono Centro, para dar todo o suporte que os expositores precisam. Também entendemos que todos os profissionais são altamente especializados para garantir que a estrutura esteja pronta com antecedência.”

A montagem da feira envolve logística detalhada, com sistemas de irrigação, energia, conectividade e suporte técnico para os segmentos do agronegócio que estarão presentes. Até o dia 26, início da feira, é esperado que os estandes estejam prontos para receber o público no maior evento agropecuário da Região Norte.

Fonte

Texto: Maximus Vargas

Fotos: Jéssica Ocampo

Secom - Governo de Rondônia