Governo de RO investiu mais de 5 milhões em reformas estruturais no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Cerca de 200 mil foram investidos para reforma dos corredores da unidade

Em 2024, foi realizada a reforma e revitalização da ala psiquiátrica, incluíram reforço estrutural nas colunas, instalação de torneiras anti-impacto, substituição completa do telhado com isolamento térmico e acústico, ampliação do sistema de escoamento de água e aplicação de pintura impermeável.

Além das reformas dos principais corredores da Unidade, centro cirúrgico com 12 salas de cirurgias, totalmente equipadas para procedimentos de alta complexidade e a modernização da clínica urológica como instalação de barras de acessibilidade nos banheiros, substituição de peças sanitárias e revestimento cerâmico em paredes, instalação de pias, bancadas e adequações do abrigo de hidrante.

HUMANIZAÇÃO

A enfermeira do Hospital de Base, Geani Rebouças, destacou como as melhorias na infraestrutura fazem a diferença no dia a dia. “Com várias obras ocorrendo simultaneamente, e a entrega de mobiliários adequados para quem fica mais tempo no trabalho do que em casa, o impacto é direto na vida do usuário, que passa a receber um atendimento de mais qualidade em um ambiente mais confortável.”

INVESTIMENTO CONTÍNUO

Ampliação e reforma da Maternidade e Centro Obstétrico : R$ 3.346.337 milhões

Reforma da Psiquiatria : R$ 1.049.989,05 milhão

Reforma dos corredores : R$ 200.008,76 mil

Reforma da Clínica Médica II : R$ 1.012.648,44 milhão

Fonte

Texto: Lara Lívia

Fotos: Daiane Mendonça e Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia