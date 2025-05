Ação voltada aos servidores é realizada nos municípios como parte da campanha “Maio Amarelo”

O “Dia do Amarelaço” aconteceu na sede do Detran, com a participação dos servidores que vestiram a camisa da campanha Maio Amarelo

ODepartamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) iniciou em todo o estado o “Dia do Amar&Laço”, atividade realizada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) como parte da programação de mobilização do Movimento Maio Amarelo. O evento, que contempla diversos municípios, busca a adesão à campanha que em 2025 tem como tema: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

O evento aconteceu na segunda-feira (5), na sede do Detran, em Porto Velho na. Os servidores vestiram a cor amarela com a mensagem da campanha. Foi proporcionado um momento de relaxamento com atividades laborais, coordenadas pela fisioterapeuta, Mariana Moura, para promover integração e melhoria do condicionamento físico dos profissionais.

O Diretor-Geral do Detran-RO, Sandro Rocha participou da ação juntamente com os profissionais. e ressaltou que é fundamental promover momentos para desacelerar, em todos os segmentos da vida. “É importante desacelerar, não somente no trânsito, mas na vida. Estamos condicionados a ter pressa e parar para respirar alguns segundos pode salvar vidas”.

A psicóloga Amanda Letícia Pereira, assessora de relacionamento interpessoal do Detran-RO, participou das atividades e aprovou a iniciativa

O vice-diretor da EPTran, Ruymar Pereira, que no ato representou o diretor da EPTran Fábio Duarte, explica que o objetivo da ação foi promover a conscientização, proporcionando um momento de pausa para os servidores. “A campanha traz o desacelerar como ponto central esse ano, e não somente no trânsito, mas na vida. O principal objeto de sinistros no trânsito é o ser humano, se as pessoas desacelerarem no dia a dia, ajuda a evitar ocorrências”, explicou.

A psicóloga Amanda Letícia Pereira, assessora de relacionamento interpessoal do Detran-RO, participou das atividades e aprovou a iniciativa. “Servidor público é um ser humano que deve cuidar da saúde mental e física para que ele possa exercer suas atividades da melhor forma possível. Então, o momento da ginástica laboral auxilia na concentração, postura e até mesmo na produtividade”.

MUNICÍPIOS

Ariquemes e Ouro Preto do Oeste realizaram o “Dia do Amar&Laço” no último sábado (2). A programação contou atividades lúdicas para crianças com o tema do trânsito, jogos digitais, caminhada, passeio ciclístico, além do tradicional momento de relaxamento como forma de conscientizar os participantes a desacelerar. Os municípios de Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena e Guajará-Mirim devem organizar suas ações até o próximo dia 9 de maio.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Gabriel Cunha

Secom - Governo de Rondônia