Governo de RO promove 3º Encontro de Controles Internos Setoriais do Poder Executivo

Na segunda edição do Encontro de Controles Internos, as abordagens foram com relação às boas práticas, além de trocas de experiências

Com o objetivo de fomentar a troca de práticas e experiências entre profissionais que atuam nas áreas de gestão, auditoria e controle interno, o governo de Rondônia irá promover nos dias 12 e 13 de maio, no Teatro Guaporé, em Porto Velho, o 3º Encontro de Controles Internos Setoriais do Poder Executivo, que terá como tema nesta edição “O controle interno na era da inovação e governança”. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://eventos.sepog.ro.gov.br/Inscricao?eventoDetalheId=b7606581-6cef-4c5f-b097-eef9766e75b3 .

De iniciativa da Controladoria-Geral do Estado(CGE), a programação contará com palestras envolvendo temas como governança, sustentabilidade, Inteligência Artificial aplicada ao controle interno, transparência, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei de Acesso à Informação (LAI) e controle da política fiscal. Entre os destaques da edição deste ano estão o lançamento do Sistema de Avaliação de Maturidade dos Controles Internos (Samci), que permitirá diagnosticar o nível de desenvolvimento dos controles nos órgãos públicos, e a nova edição do projetoEstudante Auditor, voltado ao protagonismo juvenil nas escolas estaduais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que, o evento fortalece o compromisso do estado com uma gestão pública eficiente e transparente. “Investir em controle interno é investir na qualidade do serviço que entregamos à população. A inovação, quando aliada à responsabilidade, é o caminho para um governo mais justo, ético e eficaz.”

ESPAÇO ESTRATÉGICO

Os encontros vêm se consolidando como espaço estratégico para fortalecimento da cultura de controle no estado. A primeira edição, realizada em 2023, focou na disseminação de boas práticas e cooperação entre as instituições públicas. Já em 2024, o evento destacou a promoção da integridade e cidadania, com o lançamento da assistente virtual “Clara”, no Portal da Transparência, e primeira edição do projetoEstudante Auditor.

Para o controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino, o Encontro representa um avanço importante na modernização do serviço público. “Estamos construindo uma rede sólida de controle interno, baseada na inovação e responsabilidade com os recursos públicos. O evento reforça nosso compromisso com a transparência, a integridade e a melhoria contínua da gestão pública”, salientou.

