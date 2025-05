Rondônia participa de encontro da Câmara Setorial de Planejamento e Gestão Estratégica do Consórcio Amazônia Legal, em Brasília

Ogoverno de Rondônia participou no dia 5 de maio, em Brasília, da reunião da Câmara Setorial de Planejamento e Gestão Estratégica do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O encontro teve como objetivo discutir as contribuições dos estados à Estratégia Brasil 2025–2050 e à agenda da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), visando o desenvolvimento sustentável da região.

Realizada na sede do Consórcio, no Setor de Autarquias Sul, a reunião reuniu representantes de diversos estados da Amazônia Legal, além de autoridades e técnicos de órgãos estratégicos. Representantes da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), estiveram presentes representando Rondônia no evento. O foco das discussões foi alinhar as políticas públicas de longo prazo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, em consonância com as metas nacionais e regionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração dos estados da Amazônia Legal é essencial para enfrentar os desafios regionais de forma unificada. O governador ainda evidenciou o papel estratégico do encontro para o avanço das políticas públicas. “O encontro foi decisivo para que possamos avançar na implementação da Estratégia Brasil 2025–2050 e garantir que nossa região desempenhe um papel central no desenvolvimento sustentável do Brasil. O governo de Rondônia, participa ativamente das discussões e contribuições para o avanço das políticas públicas que beneficiam a Amazônia.”

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, destacou a importância da reunião para a articulação regional. “Foi uma oportunidade valiosa para alinharmos os esforços de cada estado da Amazônia Legal e garantir que as políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável sigam em consonância com as metas nacionais. Estamos cada vez mais comprometidos com o futuro da nossa região”, afirmou.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A agenda COP30, envolve políticas públicas direcionadas ao meio ambiente, à economia e à inclusão social

O evento deu continuidade às discussões iniciadas na 1ª Reunião Virtual da Câmara Setorial de Planejamento e Gestão Estratégica, realizada em fevereiro deste ano, e aprofundou o debate sobre as contribuições de cada estado para a construção de uma agenda comum de desenvolvimento sustentável para a Amazônia Legal.

Durante a 1ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Planejamento 2025, em 31 de janeiro, foi apresentado o documento preliminar intitulado “Posicionamento dos Governadores para a COP29”. O documento expressava o posicionamento geral dos estados sobre os temas discutidos na Conferência, e ficou definido que seria aprimorado com vistas à COP30, para, posteriormente, ser encaminhado aos governadores.

Sendo assim, além dos temas centrais de planejamento estratégico, o encontro também abordou a implementação da agenda COP30. Com foco nas ações que visam promover o crescimento sustentável e integrado da região, considerando as peculiaridades e desafios da Amazônia. A agenda COP30, envolve políticas públicas direcionadas ao meio ambiente, à economia e à inclusão social.

A reunião também contou com a presença de diversos órgãos e autoridades de várias esferas, reforçando o compromisso coletivo com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Representantes dos estados, secretarias e organizações parceiras reafirmaram a importância de trabalhar de forma conjunta e estratégica para garantir que a região desempenhe um papel central no desenvolvimento econômico e social do Brasil, com foco na sustentabilidade e na preservação ambiental.

