Ação itinerante do governo de RO garante 220 bolsas de sangue em Colorado do Oeste e Theobroma

Ogoverno de Rondônia realizou uma ação de coleta de sangue nos municípios de Colorado do Oeste e Theobroma, com a finalidade de reforçar o abastecimento da hemorrede estadual e atender à demanda transfusional dos hospitais públicos. A ação itinerante aconteceu nos dias 29 e 30 de abril, coordenada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), que conta com uma equipe multiprofissional e capacitada atuando diretamente com a comunidade local.

A mobilização contou com apoio das secretarias municipais de saúde de Colorado do Oeste e Theobroma, além de servidores locais e voluntários que atuaram na divulgação e organização do fluxo de atendimento. As coletas aconteceram em unidades de saúde estruturadas, com acompanhamento técnico em todas as etapas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa amplia o acesso à doação voluntária de sangue e descentraliza os atendimentos. “O governo tem investido em ações que aproximem os serviços de saúde da população. Levar equipes até os municípios, com infraestrutura e segurança, é garantir que mais vidas sejam salvas e que nenhum paciente fique sem atendimento por falta de sangue”, ressaltou.

A Fhemeron promoveu a coleta externa com estrutura adequada para triagem, avaliação clínica e segurança no procedimento, contribuindo com a coleta de 220 bolsas de sangue, destinadas ao atendimento de pacientes em todo o estado.

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia tem intensificado a interiorização dos serviços, promovendo ações regulares em municípios mais distantes dos hemocentros fixos. Segundo o diretor técnico da Fhemeron, Marcos Rezende de Castro, esse modelo garante maior capilaridade no atendimento e permite que mais pessoas contribuam com o sistema de saúde, mesmo longe da Capital. “Nosso objetivo é facilitar o acesso e incentivar a cultura da doação contínua”, afirmou.

A coleta itinerante é realizada de forma segura, com triagem rigorosa dos doadores e acompanhamento de profissionais especializados. O presidente da Fhemeron, Reginaldo Girelli enfatizou que, o processo é fundamental para garantir a qualidade do sangue coletado. “A doação é um ato solidário, e com esse tipo de ação conseguimos ampliar os estoques e ainda promover a conscientização da população.”

Fonte

Texto: Dinho Nascimento

Fotos: Assessoria Fhemeron

Secom - Governo de Rondônia