Rondônia Cidadã segue com serviços essenciais neste fim de semana em Novo Plano, distrito de Chupinguaia

Na segunda edição do programa realizada em Candeias do Jamari foram mais de 2 mil atendimentos realizados de diversas áreas

Depois de realizar 2.350 atendimentos em Candeias do Jamari, no sábado (3), o programa estadualRondônia Cidadãretornará no próximo fim de semana ao município de Chupinguaia, a 659 quilômetros de Porto Velho, desta vez para atender aos moradores do distrito de Novo Plano e região. O atendimento acontece no sábado (10), das 8h às 16h, e no domingo (11), das 8h às 12h, na Escola Cleberson Dias Meireles Germini, localizada na Estrada 105, da Linha Kapa 48, s/n°, com a avenida Chupinguaia.

Serviços de saúde, educação, cidadania e prevenção serão ofertados nos dois dias, em um só lugar, pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, dando oportunidade aos moradores que têm dificuldades de buscarem atendimento nos dias úteis, na cidade sede do município.

Atendimento com fisioterapeuta, psicólogo, além da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, Passe Livre, 2ª via da Certidão de Nascimento ou Casamento, entrada na aposentadoria, abertura da conta gov.br, entre outros que só são disponibilizados na semana, bem como, atividades recreativas para as crianças.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça a importância doRondônia Cidadãpor garantir atendimento nas localidades distantes e de difícil acesso. “Com este programa o governo tem dado mais agilidade na prestação de serviços essenciais, como emissão de documentos, testes rápidos de saúde, vacinação, assistência jurídica, entre outros”, citou.

Entrega de Kits Mamãe Cheguei

Entrega de kit enxoval do Mamãe Cheguei também fez parte da programação em Candeias

Na segunda edição realizada em Candeias do Jamari, que contou com a presença da secretária da Seas, Luana Rocha, os serviços mais procurados foram do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), 2ª via da Certidão de Nascimento/Casamento e Carteira de Identificação Nacional.

Além dos serviços essenciais, foram entregues também 12 kits enxoval do programaMamãe Cheguei, que contém itens necessários para o bebê.

“Receber este kit é muito bom porque contém muitas coisas que eu não pude comprar ainda”, disse Liliane Lima, 22 anos, que já era mãe de Ághata Cecília, 4 anos e recebeu o kit com o filho Levi, com 8 dias de nascido.

“Proporcionar cidadania e mais dignidade para as pessoas vulneráveis. Este é o foco dos programas da Seas, como oRondônia Cidadã, com os serviços essenciais;Mamãe Cheguei, com orientações para uma gravidez saudável parto tranquilo e kit enxoval;Crescendo Bem, com o acompanhamento do desenvolvimento da criança e a transferência de renda para a família investir numa alimentação melhor;Vencer, com os cursos de capacitação profissional gratuitos;Meu Sonho, com o auxílio financeiro que garante a entrada na compra da casa própria;Prato Fácil, com a alimentação saudável, entre outros destinados às pessoas inscritas no Cadastro Único”, citou a secretária da Seas, enquanto fazia demonstração para as mães e futuras mamães como usar a fralda ecológica que compõe o kit enxoval.

