Governo de RO investe em usina de asfalto com tecnologia de ponta para recuperar estradas no Cone Sul

Com tecnologia avançada e atuação estratégica, estrutura do governo de Rondônia atende municípios do Cone Sul

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura viária e reduzir custos com obras públicas, o governo de Rondônia inaugurou em 2022, no município de Vilhena, a 6ª Usina Asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a maior do estado. O local conta com uma das estruturas mais modernas disponíveis no mercado entre as que produzem asfalto quente. A iniciativa faz parte da política estadual de recuperação da malha viária, e tem garantido benefícios diretos à população e economia local.

A usina, vinculada ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tem capacidade de produzir até 120 toneladas de asfalto por hora, utilizando maquinário moderno que assegura mais precisão, agilidade, qualidade e menor impacto ambiental.

Tecnologia a serviço da infraestrutura

A máquina principal da usina permite a produção do asfalto tipo CBUQ, com desempenho técnico elevado. Embora a capacidade total seja de 120 toneladas por hora, a recomendação técnica é operar, em média, com 80 toneladas por hora, garantindo estabilidade e melhor aproveitamento dos recursos. Com isso, o governo de Rondônia passou a contar com uma estrutura própria no Cone Sul, otimizando o planejamento e a execução de obras em rodovias e áreas urbanas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a instalação da usina em Vilhena é de fundamental importância para a região. “A unidade atende toda a região do Cone Sul, reduz custos com transporte e produção de asfalto, e permite que possamos investir, ainda mais, em outras áreas como educação, saúde, esporte e lazer”, evidenciou.

O gerente da 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira da Costa Junior, ressaltou os benefícios da iniciativa. “A presença da usina no município permite que o governo atue com mais rapidez nas demandas regionais, sem depender de logística de outras partes do estado. Ganha a população, ganha o desenvolvimento local.”

Investimentos que se transformam em obras

A construção da usina teve início em agosto de 2021, e concluída em 2022, com investimento de R$ 3.744.123 oriundos exclusivamente do Executivo estadual. Desde então, a unidade tem atuado em diversas frentes de trabalho, viabilizando a pavimentação e recuperação de vias em municípios estratégicos da Região Sul do estado.

Entre as obras realizadas com o asfalto produzido na usina estão:

Pavimentação urbana – projeto Tchau Poeira ;

; Recapeamento urbano em Vilhena;

Recuperação das rodovias: RO-370 (Cabixi e Corumbiara), RO-391 (Chupinguaia), RO-496 (Novo Plano) e RO-499 (PDU Corumbiara);

Recuperação da malha urbana em Colorado do Oeste (RO-485);

Recapeamento da RO-370 (PDU Corumbiara); e

Intervenções na BR-435, em Pimenteiras.

Nas rodovias sob jurisdição do DER-RO são recuperados, anualmente, cerca de 120 quilômetros de estradas, além de parcerias para melhoria da malha urbana nos municípios.

Redução de custos e benefícios à população

A usina em Vilhena foi implantada para reduzir os custos com transporte e produção de asfalto. Além da economia, o governo do estado destaca ganhos como melhorias na trafegabilidade, segurança nas estradas e agilidade no escoamento da produção agrícola.

Fonte

Texto: Rute Haverroth

Fotos: Ricardo Barros

Secom - Governo de Rondônia