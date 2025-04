Ações de educação ambiental levam orientação a produtores e fortalece prevenção de queimadas em Rondônia

Produtoras rurais recebem orientações durante busca ativa no entorno do distrito de Jaci Paraná

Com o intuito de reforçar a prevenção às queimadas e incêndios florestais, o governo de Rondônia realizou entre os dias 3 e 6 de abril, uma série de ações educativas em distritos da zona Rural de Porto Velho. As atividades foram desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e atendeu a moradores de Abunã, União Bandeirantes, Nova Mutum e Jaci Paraná, integrando a programação da campanha de educação ambiental, que promoveu a conscientização sobre o descarte adequado de resíduos sólidos e o uso sustentável dos recursos hídricos, essencial para preservação da biodiversidade e garantir a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental, conforme Plano Multinível de Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais.

Durante a programação, técnicos da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) realizaram palestras na EMEIEF Marechal Rondon, em Abunã e EEEFM Cesar Freitas Cassol, no distrito de União Bandeirantes, alcançando cerca de 250 alunos. A iniciativa desenvolveu ainda, abordagens em comunidades e visitas técnicas a propriedades rurais, estratégia que possibilitou um contato mais direto com os produtores rurais e que contribuiu para um maior alcance das ações, permitindo a troca de informações com quem atua diretamente no campo.

Entre os principais resultados esperados estão a redução das ocorrências de queimadas ilegais, o fortalecimento da consciência ambiental nas comunidades rurais e a promoção de práticas mais sustentáveis no campo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do trabalho integrado entre governo e comunidade para preservação ambiental. “Estamos atuando de forma preventiva e educativa para preservar o que temos de mais valioso, nossos recursos naturais. A presença do estado nas comunidades rurais reforça o compromisso com um desenvolvimento sustentável, que respeita o meio ambiente e valoriza quem vive da terra.”

Palestras educativas abordaram prevenção às queimadas e cuidados com o meio ambiente

PRODUTOR RURAL

De acordo com o coordenador substituto da Ceam, Leandro de Oliveira Almeida, a estratégia de intensificar as atividades aos finais de semana apresentou resultados significativos. “Nosso foco é alcançar diretamente o produtor rural, por isso priorizamos ações nos finais de semana, quando a maioria está presente em suas propriedades. Essa aproximação fortalece a conscientização e permite orientar de forma mais eficaz sobre práticas que evitam queimadas e promovem o uso consciente dos recursos”, destacou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a atuação junto às comunidades rurais intensifica a função do estado na promoção de políticas públicas sustentáveis. “Temos trabalhado para que a educação ambiental chegue de forma efetiva à população, especialmente nas áreas rurais, onde o impacto das ações preventivas é ainda mais relevante. Com essas ações, conseguimos levar informação, mobilizar comunidades e gerar mudanças concretas que refletem na redução de queimadas e na melhoria da qualidade ambiental em Rondônia”, finalizou.

Fonte

Texto: Adenilson Florentino

Fotos: Adenilson Florentino

Secom - Governo de Rondônia