Detran-RO intensifica esforços para reduzir mortes no trânsito diante do aumento de embriaguez ao volante

As ações de fiscalização garantem a segurança de todos no trânsito. A Autarquia realizou 156 operações de fiscalização de trânsito em diversos municípios rondonienses

Em uma resposta direta ao aumento de casos de embriaguez ao volante, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) intensificou as ações de fiscalização em todo o estado. Com o objetivo primordial de salvar vidas, a Autarquia realizou 156 operações de fiscalização de trânsito em diversos municípios rondonienses durante o mês de março. As ações, executadas pela Diretoria Técnica de Fiscalização (DTFAT), são fundamentadas no Artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) .

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza a importância crítica da fiscalização de trânsito para segurança pública, destacando sua função na prevenção de sinistros e fatalidades, na garantia da fluidez do tráfego e promoção da conscientização sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que as operações de fiscalização visa reduzir o número de mortes e feridos no trânsito, alinhando-se com as diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). As atividades são realizadas em colaboração com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e a Polícia Civil (PCRO), além da participação dos agentes de fiscalização do Detran-RO.

As ações de fiscalização em Rondônia flagraram 847 condutores embriagados, em março de 2025

Operações como a Lei Seca, Corta Giro, Duas Rodas, Uma Só Vida, juntas contabilizaram 13.651 abordagens, sendo realizados 9.166 testes de alcoolemia e flagrando 847 condutores embriagados, além de 783 inabilitados.

O diretor de fiscalização, Welton Roney, evidenciou que, o mês de março marcou um recorde preocupante no número de flagrantes de embriaguez ao volante. “Desde o início das operações da Lei Seca, implantada em 2011 em Rondônia, nunca registramos um índice tão elevado. Este aumento alarmante demonstra uma falta de conscientização sobre os perigos da combinação de álcool e direção.”

Por outro lado, estes dados alarmantes mostram que foram 1.630 condutores (somando os inabilitados com flagrados na alcoolemia) que não causaram fatalidades no trânsito. É o que nos mostra os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) por meio do Hospital João Paulo II:

Atendimento do Hospital João Paulo II de janeiro a março

Sinistro de Trânsito Demonstrativos de Trânsito 2024 Demonstrativos de Trânsito 2025 Automóvel 108 62 Bicicleta 91 67 Moto 886 797 Atropelamentos 59 54 Total 1.144 980

Fonte: Assessoria JP II

O diretor de Fiscalização, Welton Roney, explicou que as ações de fiscalização são essenciais para segurança no trânsito, e conclama a sociedade em geral para junto ao Detran-RO reforçar o apelo à conscientização e ao respeito às leis como medidas essenciais para evitar tragédias e preservar vidas.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

As operações de fiscalização foram realizadas nos municípios de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Candeias, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Costa Marques, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia, Mirante da Serra, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Urupá, Vale do Anari e Vilhena.

