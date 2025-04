Atendimento à população no residencial Morar Melhor é realizado durante ação Rondônia Cidadã

ASecretaria de Estado da Saúde (Sesau) participou, neste domingo (6), da açãoRondônia Cidadã, iniciativa que integra o Plano Aliança pela Vida, com o objetivo de reforçar a segurança da população por meio do bem-estar, lazer e cidadania. Durante o evento, foram oferecidos atendimentos médicos, emissão de segunda via de documentos pessoais, cadastramento no programaGeração Empregoe atividades de lazer à comunidade.Diversos serviços de saúde realizados, com destaque para atualização e emissão do Cartão SUS. Ao todo, foram contabilizados 22 atendimentos clínicos gerais, 17 pediátricos, 15 sessões de fisioterapia, 9 atendimentos psicológicos e 5 de fonoaudiologia.

A equipe da Sesau também aplicou 50 testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e C, reforçando o comprometimento com a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância do governo do estado estar presente nas comunidades. “Levar saúde e cidadania para perto da população. Cada ação que garante atendimento médico e facilita o acesso a documentos é um passo a mais na construção de um estado mais justo e presente na vida das pessoas.”

A ação Rondônia Cidadã tem se consolidado como uma estratégia essencial para levar serviços públicos às comunidades mais vulneráveis, promovendo inclusão social e assim, fortalecer o cuidado integral à saúde da população.

Para o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, essas ações são fundamentais porque levam saúde, cuidado e cidadania diretamente à população. “Nosso comprometimento é estar cada vez mais perto de quem precisa, com serviços de saúde de qualidade e acesso garantido”, afirmou.

Fonte

Texto: Lara Lívia

Fotos: Pablo Belo

Secom - Governo de Rondônia