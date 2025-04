Educação no trânsito e entrega de bicicletas a crianças em edição especial do Rondônia Cidadã foram realizadas pelo Detran-RO

Atendendo as ações do Plano Aliança Pela Vida (PAV), coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), para levar serviços essenciais de forma rápida e acessível às comunidades mais vulneráveis do estado, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), participou, no domingo (6), da edição especial do programa Rondônia Cidadã, realizada no Residencial Morar Melhor, em Porto Velho.

O governador do estado, Marcos Rocha destacou a importância doRondônia Cidadãcomo ferramenta de inclusão social. “Essa ação representa o cuidado do governo com as pessoas. Levar serviços públicos com facilidade, além de promover educação, é uma forma de valorizar cada cidadão de Rondônia, especialmente as crianças, que são o nosso futuro.”

Durante o evento, mais de 260 crianças participaram de atividades educativas e lúdicas relacionadas ao trânsito, como pintura, arte na pele, arte com balão, circuito de bicicleta, roleta das placas, sequência lógica, jogos de memória, circuito de bolinhas, alfabeto degrau e interação com os famosos bonecos habitáveis “Vidinha” e “Ligadinho”, que encantaram o público infantil. A iniciativa transformou o aprendizado sobre segurança no trânsito em uma experiência divertida e inesquecível.

“Nosso compromisso é com a formação cidadã desde a infância. Eventos como esse mostram que é possível educar com criatividade e carinho”, destacou o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha.

O diretor da Escola Pública de Trânsito, Fábio Duarte, também participou da ação durante a manhã e celebrou os resultados. “É gratificante ver o envolvimento das crianças e das famílias. A educação no trânsito começa dentro de casa e se fortalece com ações como essa.”

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, coronel Régis Wellington Braguin, esteve presente e reforçou a importância da união entre as instituições. “Quando o Poder Público trabalha em conjunto, os resultados são muito mais efetivos para a comunidade.”

Um dos momentos mais esperados do dia foi o sorteio de bicicletas e capacetes. Pela manhã, os pequenos João Miguel de Sá, de 8 anos, e Débora Izabel Ordaz Betancourt, 6 anos, foram os felizes ganhadores. Já no período da tarde, mais três bicicletas e três capacetes foram sorteados entre os participantes.

O programa foi criado em 2019, com objetivo de facilitar o acesso da população a serviços básicos e de cidadania. A parceria com o Detran-RO reforça o compromisso com a educação no trânsito, fortalecendo a conscientização desde cedo para promover uma cultura de paz e responsabilidade nas vias.Graças à união de esforços entre governo, instituições e comunidade, o evento no Residencial Morar Melhor se transformou em um verdadeiro exemplo de cidadania ativa e educação transformadora.

