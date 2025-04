Cerca de 200 agricultores de Porto Velho são atendidos na primeira edição da “Ação Rural” do governo de RO

“Eu vejo que o governo de Rondônia está com os olhos voltados para a agricultura familiar. Sou da agricultura familiar e percebo que hoje, o governo nos atendeu e tem ajudado muito,” declarou o presidente da Associação Joana d’Arc III, Joarez Gonçalves da Silva, na abertura do evento “Ação Rural”, promovido pelo governo de Rondônia, em sua primeira edição, na sexta-feira (4).A ação, de iniciativa da Secretaria do Estado da Agricultura (Seagri) marca o início de uma nova fase para o setor no Assentamento Joana D’Arc III, e reuniu representantes e famílias da agricultura em um ambiente de troca de experiências e aprendizado, com a presença de cerca de 200 moradores. A ação contou com a presença de parceiros que fortalecem a operacionalização dos serviços prestados.

O governador de Rondônia Marcos Rocha, ressaltou acerca das ações desenvolvidas em prol dos atendimentos dos agricultores que, “investir na agricultura familiar é investir no futuro do estado, fortalecendo o desenvolvimento rural e promovendo a inclusão social. As ações incentivam a produção e o escoamento dos produtos agrícolas, garantindo benefícios diretos às famílias do campo.”

Em complemento, Joarez enfatizou que, “não se trata apenas de um evento, mas de uma oportunidade para alinhar os investimentos que ae parceiros podem disponibilizar à Associação.”

ATENDIMENTOS

“Ação Rural” realizou diversos serviços para os agricultores

O titular da Seagri, Luiz Paulo explicou que, a ação levou serviços essenciais, como emissão da carteira de idoso, informações do INSS, até o cadastro único e distribuição de mudas para os agricultores do Assentamento Joana D’Arc III, proporcionando suporte integral aos agricultores e modernizando os processos produtivos.

Na Associação, que reúne mais de 300 famílias, o encontro reforça a representatividade e importância do apoio governamental para o fortalecimento do setor. A integração entre os diferentes órgãos, como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) e Prefeitura de Porto Velho, demonstrou o comprometimento de uma rede colaborativa em prol do desenvolvimento rural.

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Seagri, responsável pela organização do evento, ressaltou que, a iniciativa é um passo fundamental à consolidação de políticas voltadas à agricultura familiar. Ao oferecer suporte técnico e informativo, a “Ação Rural”, contribui para a produtividade e atendimento de serviços para a inserção dos pequenos produtores em cadeias produtivas mais competitivas.

