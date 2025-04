Programa de cidadania une serviços essenciais e fortalece laços com moradores no Residencial Morar Melhor

Equipe do Comercial na linha de frente com atendimento ao clientes. A iniciativa faz parte das ações do Plano Aliança Pela Vida

Atendendo as ações do Plano Aliança Pela Vida (PAV), coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), para levar serviços essenciais de forma rápida e acessível às comunidades mais vulneráveis do estado, a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) participou, no domingo (6), da edição especial do programaRondônia Cidadã, realizada no Residencial Morar Melhor, em Porto Velho.

O evento reuniu diversos órgãos parceiros, que disponibilizaram atendimentos nas áreas de cidadania, educação, saúde, lazer e segurança pública, entre outros. No estande da Caerd, a equipe do setor Comercial orientou os moradores sobre a Tarifa Social, realizou atualização cadastral, e simulações de débitos e negociou dívidas de clientes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração entre governo, parceiros e população é fundamental para promover inclusão e dignidade. “O Rondônia Cidadã reflete nosso compromisso de levar serviços e cidadania a quem mais precisa”, salientou.

A tradicional estação de hidratação garantiu conforto aos participantes

Segundo o diretor financeiro, Nestor Borralho, o evento representou uma oportunidade de aproximação com a comunidade. “Foi a primeira vez que participamos do Rondônia Cidadã, e a experiência foi muito gratificante. Já atuamos no residencial com abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas esse contato direto fortalece, ainda mais, nossa relação com os moradores”, destacou.

Os atendimentos foram bem recebidos pelos visitantes. A dona de casa Cleidiane dos Santos Costa, que negociou uma fatura em atraso, comentou: “Tudo aqui é muito distante, e ações como essa facilitam nossa vida. Aproveitei o domingo para resolver minha situação com a Caerd”.

A diarista Francisca Melo dos Anjos procurou informações sobre a Tarifa Social e saiu satisfeita: “Fui muito bem atendida e agora sei como me cadastrar para reduzir minha conta. Tirar dúvidas pessoalmente fez toda a diferença”.

Um dos destaques do estande foi a demonstração do processo de tratamento de água, conduzida pelo engenheiro químico Georgeano Maciel, responsável pela ETA Nova, com uma mini estação de tratamento. A atividade atraiu a atenção de adultos, crianças e autoridades estaduais. Além disso, a tradicional estação de hidratação, com água filtrada e gelada, garantiu o conforto dos participantes, enquanto o mascote Pingo animou o ambiente, encantando especialmente as crianças.

O síndico de um dos blocos do residencial, Antônio de Jesus, elogiou a atuação da Caerd. “Desde que a companhia passou a oferecer orientações sobre atualização de cadastro, Tarifa Social e vistorias, as famílias têm se empenhado mais para manter as contas de água em dia. Esse relacionamento próximo com a empresa tem trazido benefícios significativos para os moradores”.

De acordo com o presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia, Cleverson Brancalhão, a Caerd vai além de fornecer água e esgoto. “Somos uma empresa dedicada ao bem-estar da população. Estar aqui, ouvindo as pessoas e poder oferecer soluções, e cumprir nossa função social e responsabilidade com Rondônia”, ressaltou.

Fonte

Texto: Rejane Júlia

Fotos: Rose Camargo e Raiane Gomes

Secom - Governo de Rondônia